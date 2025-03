La Promessa: Jana e Manuel escono allo scoperto | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) cominceranno a giocare a carte scoperte. Messi alla prova dall’ennesima macchinazione diabolica di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), i due ragazzi decideranno di confessare a tutti quanti che si amano e lo faranno in maniera plateale…

La Promessa, news: Cruz blocca il matrimonio segreto tra Jana e Manuel

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, la storyline partirà nel momento in cui, grazie a Santos Pellicer (Manu Imizcoz), Petra Arcos (Marga Martinez) entrerà in possesso del “diario segreto” di Maria Fernandez (Sara Molina) nel quale ha scritto, seppur in maniera criptica, per filo e per segno la storia d’amore tra Jana e Manuel.

Grazie ai vari passaggi scritti nel quadernetto, Petra non farà infatti fatica a capire che “l’erede del marchesato che ama volare” è Manuel e non avrà dubbi sul fatto che la “domestica che gli ha rubato il cuore” sia Jana. Impressione che condividerà anche Cruz, appena Petra le consegnerà il diario. Unite come una volta, le due riusciranno dunque ad intercettare i propositi di Manuel e Jana. Non a caso, Cruz arriverà nella chiesetta dove gli innamorati si staranno per sposare in gran segreto e bloccherà all’ultimo minuto il loro matrimonio…

La Promessa, trame: Manuel affronta Cruz

> Il modo di fare di Cruz ovviamente manderà in confusione Jana, che si rifugerà nella vecchia casa abbandonata di Ramona (Inma Perez Quiros) per riflettere meglio sul da farsi. Fatto sta che l’ultima azione della Ezquerdo non troverà il beneplacito di Manuel, che si schiererà apertamente contro la madre e le dirà che non può fare nulla per impedirgli di stare insieme a Jana.

Da un lato Cruz ricorderà dunque a Manuel che un giorno diventerà il marchese di Lujan e non può di certo avere un legame con una semplice domestica. Dall’altro il giovane Lujan non vorrà sentire ragioni ed asserirà di essere disposto a tutto, persino a rinunciare alla sua pozione sociale, per via dei sentimenti che nutre per la Exposito. Madre e figlio saranno quindi su due fronti opposti, con Manuel che farà l’ennesima mossa in favore del suo amore per Jana…

La Promessa, spoiler: Manuel e Jana escono allo scoperto!

La sera stessa, nel corso della cena, Manuel prenderà infatti la parola e sottolineerà di avere finalmente capito che l’unica cosa per cui vale la pena lottare sono la felicità e l’amore. Uno strano discorso che diventerà chiaro quando arriverà in sala anche Jana. A quel punto, Manuel prenderà Jana per mano e paleserà di fronte a tutti i parenti che la ama e che non intende, per nessun motivo al mondo, rinunciare a lei!

Diverse saranno dunque le reazioni dei commensali. Curro (Xavi Lock) e Catalina (Carmen Asecas) saranno visibilmente contenti per il discorso di Manuel, mentre tra i più sorpresi ci saranno Ayala (Miquel Garcia Borda), Margarita (Cristina Fernandez) e Martina (Amparo Pinero). Diabolico sarà, invece, lo sguardo di Lorenzo (Guillermo Serrano). Come comprensibile, Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) saranno invece a dir poco contrariati, ragione per la quale faranno di tutto per imporre a Manuel di lasciar perdere Jana. Ma ci riusciranno? Seguici su Instagram.