La Promessa: Martina gelosa di Curro, ecco perché | Anticipazioni

Prime gelosie in arrivo per Martina de Lujan (Amparo Piñero) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La ragazza comincerà infatti a porsi più di una domanda sull’amicizia nascente tra Curro de la Mata (Xavi Lock) e la sua ospite “Julia” (Victoria Lago). Vediamo dunque insieme come si svilupperà la storyline…

La Promessa, news: ecco chi è “Julia”

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, “Julia” si sarà presentata a La Promessa con una falsa identità. Si chiamerà infatti Matilde e, come avrà modo di confessare a Curro, avrà messo piede nella tenuta per scoprire com’è realmente morto il fidanzato Paco (Ivan Montes), volontario nella Guerra in Gran Europa che ha combattuto al fianco dello stesso De La Mata e di Manuel (Arturo Garcia Sancho).

Appena si prenderà in parte la colpa di quanto successo a Paco, ammettendo di essersi incautamente addormentato durante il suo turno di sorveglianza in una pericolosa missione, Curro entrerà sempre più in empatia con Matilde.

Non a caso, il giovane deciderà di non parlare a Martina della vera identità della ragazza e trascorrerà parecchio tempo con lei. Una vicinanza che, ad un certo punto, spingerà Matilde a confessare a Curro che, in realtà, è un’istitutrice, lavoro che le ha consentito di prendere parte (sotto mentite spoglie) alla merenda nella quale ha conosciuto Martina.

La Promessa, trame: Matilde e il difficile legame con Josè Juan

Tra le altre cose, grazie ai discorsi che farà con Curro, Matilde chiarirà fin da subito di non essere affatto in buoni rapporti con il cognato José Juan (Jorge Pobes), ossia il fratello di Paco che ha accusato fin da subito De La Mata della morte del parente. Col trascorrere delle giornate, Matilde darà infatti l’impressione di non avercela affatto con Curro poiché, fondamentalmente, avrà compreso le difficoltà che ha attraversato in guerra e che hanno condannato Paco al suo triste destino.

Da un lato, Curro potrà dunque tirare un sospiro di sollievo perché la ritrovata serena con Matilde gli farà provare meno sensi di colpa per quanto accaduto a Paco. Dall’altro, l’evidente sintonia tra i due non passerà inosservata a Martina…

La Promessa, spoiler: Martina gelosa di Curro

Durante un dialogo con la cugina Catalina (Carmen Asecas), Martina chiarirà fin da subito che lei e Curro non hanno mai parlato di ritornare insieme. Tuttavia, memore di come si è prodigato per lei salvandola dal manicomio nel quale l’aveva rinchiusa Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), Martina non potrà fare a meno di sottolineare che i suoi sentimenti per Curro sono ancora vivi e che, per questo, nutre la speranza di poter ricostruire la loro storia d’amore.

Per questo, tra una confidenza e l’altra, Martina ammetterà di essere in qualche modo gelosa dell’amicizia che sta nascendo tra Curro e “Julia”. I timori di Martina saranno del tutto infondati o ci sarà un pizzico di verità? Occhio perché la storia continuerà a riservare delle grosse sorprese… Seguici su Instagram.