Tempesta d’amore: Werner riceve una terribile notizia su Robert! | Anticipazioni italiane

Una vera e propria bomba sta per esplodere in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà infatti una notizia destinata a sconvolgente il (già delicato) equilibrio di potere all’interno dell’hotel a cinque stelle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert parte per l’Italia

Hotel rinomato in Germania e nel mondo per il suo inarrivabile livello, il Fürstenhof deve il proprio successo soprattutto ai Saalfeld… e a Werner (Dirk Galuba) in particolare! L’albergatore ha infatti dedicato tutta la vita al gioiello di famiglia, portandolo allo splendore attuale. Un impegno che non è venuto meno neanche con l’avanzare dell’età…

Benché ormai anziano, Werner sta infatti continuando a dedicarsi anima e corpo al suo amato hotel, potendo però contare sul sostegno del fidato figlio Robert (Lorenzo Patané). Peccato solo che da qualche settimana quest’ultimo abbia lasciato Bichlheim per una breve esperienza lavorativa in Italia. O almeno quello era il piano iniziale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert decide di non tornare

Se Werner sta contando i giorni che lo separano al ritorno del suo secondogenito, purtroppo per lui quest’ultimo ha tutt’altre intenzioni: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert comunicherà telefonicamente al padre di aver deciso di iniziare una nuova vita in Italia, abbandonando dunque per sempre il Fürstenhof!

Inutile dire che si tratterà di un vero e proprio shock per Werner, che si troverà a dover affrontare un doppio dramma: oltre alla lontananza dell’amato figlio, l’anziano albergatore dovrà fronteggiare una vera e proprio guerra per il controllo del Fürstenhof! Robert deciderà infatti di vendere al miglior offerente le proprie quote dell’hotel, scatenando il caos…

Sarà questo l'inizio di una nuova fase per l'albergo a cinque stelle, che vedrà il ritorno di un personaggio molto amato… Ecco dunque puntati sui prossimi episodi italiani di Sturm der Liebe!