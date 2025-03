Tradimento anticipazioni: Serra, una sorella scomoda per Selin!

Selin (Burcu Söyler) si pentirà molto presto di aver presentato il fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) alla sua famiglia. Nelle prossime puntate di Tradimento, la giovane studentessa dovrà infatti arginare le interferenze della sorella minore Serra (İrem Tuncer), che cercherà di arruffianarsi il ricchissimo “cognato” per un suo tornaconto personale…

Tradimento, news: Selin presenta Tolga alla sua famiglia ma…

La faccenda si delineerà quando Tolga chiederà a Selin di sposarlo. La richiesta nuziale non sarà però accompagnata da dei veri e propri sentimenti d’amore, dato che l’informatico si spingerà avanti con la sua relazione soltanto quando scoprirà che l’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) sta aspettando un bambino da Behram Dicleli (Aras Aydın).

Nonostante qualche dubbio sulla sincerità dell’uomo, Selin accetterà la proposta e presenterà Tolga ai suoi genitori e alla sorella Serra. La cena non si concluderà però nel migliore dei modi, visto che a fine serata il padre farà sapere a Selin che non se la sente di benedire la sua unione con Tolga. L’uomo temerà infatti che, alla lunga, la differenza di classe sociale dei due innamorati si faccia sentire, finendo per ferire inevitabilmente la figlia.

Tradimento, spoiler: Serra si approfitta di Tolga

Neanche a dirlo, Selin non darà ascolto alle parole del suo papà e proseguirà con la sua idea di diventare la moglie di Tolga a tutti costi. L’idea della ragazza piacerà tantissimo a Serra, certa che con l’arrivo in famiglia di Kaşifoğlu non dovrà più vivere di stenti e potrà ottenere tutto ciò che vuole.

Non a caso, al culmine di un litigio con la madre causato dai troppi soldi spesi per comprarsi degli abiti eleganti, Serra farà i bagagli e si precipiterà a casa della sorella Selin. Come se non bastasse, il giorno successivo, Serra si recherà nell’ufficio di Tolga e si lamenterà del suo cellulare, ormai completamente rotto e con una batteria che non regge più di un’ora: lamentele che spingeranno Kaşifoğlu a regalarle un cellulare di ultima generazione piuttosto costoso…

Ma quale sarà la reazione di Selin di fronte a tutto questo? Ovviamente, la donna andrà su tutte le furie e obbligherà Serra a restituire il cellulare a Tolga, minacciando in cambio di mandarla via di casa costringendola a tornare dai genitori. A quel punto, visto che non avrà altra scelta, Serra provvederà a restituire il telefono, ma qualche ora dopo riuscirà a riottenerlo.

In che modo? Molto semplice: Serra irromperà ad una cena tra Selin, Tolga ed un loro amico e, tra una chiacchierata e l’altra, farà sì che lo stesso Kaşifoğlu convinca la parente a farle tenere il cellulare. Serra riuscirà dunque a “vincere” la sua battaglia, ma Selin sarà sempre più intransigente nei suoi riguardi. E vi anticipiamo che questo rapporto così controverso peggiorerà nell’arco delle prossime settimane… Seguici su Instagram.