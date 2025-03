Tradimento anticipazioni: Tolga e il bacio di troppo a Selin!

Ennesimo Tradimento nel corso delle prossime puntate dell’omonima dizi turca. Scosso dalla fine turbolenta della sua relazione con Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) si lascerà andare più del dovuto con Selin (Burcu Söyler), la migliore amica della sua ex fidanzata. E una sera arriverà persino a baciarla. Facciamo dunque un passo indietro per capire come si arriverà a questa “clamorosa” svolta…

Tradimento, news: Tolga e la rottura con Oylum

Come abbiamo avuto occasione di accennarvi in precedenza, la situazione si complicherà quando, nel corso di un pranzo, Oltan (Cem Bender) farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto al posto di Tolga. Quest’ultimo si sentirà dunque in colpa nei riguardi del padre perché, proprio in quel giorno, stava per interrompere definitivamente i rapporti con lui per il male fatto a Oylum, Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e Ozan (Yusuf Çim).

Sensi di colpa che Oylum non potrà fare a meno di notare, tant’è che prenderà una decisione azzardata per spingere Tolga ad allontanarsi da lei e a non rinunciare al padre. Oylum bacerà infatti il ristoratore Behram Dicleli (Aras Aydın), a sua volta innamorato di lei, e confesserà il tradimento a Tolga, che romperà bruscamente la loro relazione.

Tradimento, spoiler: il bacio di troppo tra Tolga e Selin!

Dato che farà davvero fatica ad accettare la situazione venutasi a creare, Tolga finirà più volte per chiedere aiuto a Selin, a sua volta delusa dalla nascita della storia d’amore tra Ozan e Zeliş (Selin Kahraman), l’assistente personale di Oltan. Una sera, dopo essere stati assaliti da alcuni giornalisti, Tolga e Selin si rifugeranno a casa della ragazza e berranno più del dovuto.

Lì, tra una parola di consolazione e l’altra, Tolga perderà ogni freno inibitorio perché sarà completamente ubriaco e, senza pensare alle conseguenze, darà a Selin un bacio sulle labbra. Visto che Selin eviterà ulteriori effusioni per via della sua amicizia con Oylum, Tolga si scuserà con la conoscente e le prometterà che nessuno verrà mai a conoscenza del bacio che le ha dato. Ma tutto ciò basterà?

Tradimento, tradimento: Selin e Oylum ai ferri corti ma…

Possiamo anticiparvi che tutto ciò farà da apripista ad alcuni momenti piuttosto tesi tra Selin e Oylum. Pur non essendo ovviamente a conoscenza del bacio, la Yenersoy se la prenderà con l’amica quando, a causa dei giornalisti, la vedrà al fianco di Tolga in un servizio televisivo. A quel punto, Oylum accuserà a chiare lettere Selin di avere circuito Tolga e di averle sempre mentito circa l’interesse che ha ostentato per settimane intere nei riguardi di Ozan.

Parole che feriranno profondamente Selin, la quale darà un sonoro schiaffone a Oylum. Da un lato quest’ultima si renderà conto di avere esagerato e cercherà di chiedere scusa alla confidente; dall’altro Selin non vorrà sentire ragioni e dirà alla Yenersoy che può considerare chiusa la loro amicizia.

Tale litigio, nel giro di poco tempo, si risolverà con un chiarimento, anche se Selin continuerà a nascondere a Oylum che Tolga l’ha baciata. Omissione che rischierà di accendere ancora di più la tensione tra le due, qualora la verità venisse a galla… Seguici su Instagram.