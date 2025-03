Tradimento: Selin presenta Tolga ai suoi genitori ma… | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, dopo il fidanzamento ufficiale, per Selin (Burcu Söyler) arriverà un’altra prova da superare: presentare il ricco fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) ai suoi genitori. E sarà un momento che non andrà proprio come la ragazza si aspetta, vediamo insieme perché…

Tradimento, news: Tolga chiede a Selin di sposarlo

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri post precedenti, la storyline avrà una brusca accelerazione nel momento in cui Tolga scoprirà proprio da Selin che l’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) aspetta un figlio da Behram Dicleli (Aras Aydın). Inconsapevole del fatto che in realtà l’imprenditore stia obbligando Oylum a stare con lui attraverso una serie di minacce, Tolga arriverà alla conclusione che è giunta l’ora di voltare pagina.

Per tale motivo, seguendo i consigli di una coppia di amici, Tolga comprerà un bellissimo anello e, nel corso di una romantica serata, chiederà con successo a Selin di diventare sua moglie. Una notizia che Tolga vorrà subito condividere con il padre Oltan (Cem Bender): quest’ultimo comprenderà subito che in realtà il parente non è innamorato di Selin, tant’è che, durante un dialogo con l’amante Elmas Heves (Defne Samyeli), lo stesso Oltan spererà che alla fine le nozze non vadano in porto.

Tradimento, spoiler: Selin presenta Tolga ai suoi genitori

Ad ogni modo, anche se avrà ancora dei dubbi circa i sentimenti che il fidanzato prova o meno nei suoi riguardi, Selin penserà che sia arrivato il momento di presentare Tolga ai suoi genitori. Per questo deciderà di invitarlo a una cena alla quale parteciperà anche la sorella Serra (İrem Tuncer), con cui non ha per niente un buon rapporto.

Non a caso, in più di un’occasione, Serra rivolgerà a Tolga delle domande imbarazzanti, che finiranno per indisporre Selin. E la tensione massima si verificherà quando Serra chiederà di poter scattare una foto di famiglia, che poi posterà sui social senza ottenere il consenso di Kaşifoğlu.

Si tratterà della stessa foto che poi Tolga chiederà di rimuovere, non appena Oltan gli farà notare che alcuni haters hanno preso di mira Selin, paragonandola a Oylum (ossia la donna alla quale, pochi mesi prima, aveva chiesto di sposarlo). Per questa ragione, Selin verrà considerata dai commentatori come un vero e proprio ripiego.

Tradimento, trame: il responso del padre di Selin

Occhio perché a questo problema se ne aggiungerà un altro: in seguito alla cena, il padre di Selin riterrà che il rapporto tra la figlia e Tolga finirà per “scemare” a causa della loro differenza sociale e, con grosso rammarico di Selin, dirà che non se la sente di benedire il loro ipotetico matrimonio. Tale parere però non troverà concorde la moglie, certa che Tolga sarà in grado di rispettare Selin, anche se è molto più ricco di loro.

Comunque sia, sono perplessità che, seppur con dei motivi diversi, avrà anche Oltan, dato che chiederà apertamente a Tolga se stia sposando Selin soltanto perché ha scoperto che Oylum aspetta un figlio da Behram. In questo caso, Tolga cercherà di rassicurare il padre, il quale però comprenderà che si tratta di una bugia… Seguici su Instagram.