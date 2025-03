Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025

Viola accusa la freddezza di Damiano, ferito dal temporeggiamento della ragazza alla sua proposta di convivere. Rosa verrà coinvolta in un nuovo problema che riguarda Clara ed Eduardo. Micaela riesce a usare tutte le sue armi per convincere Manuela a non avere più ripensamenti sulla partenza. Una volta presa la decisione, ora le due devono affrontare le questioni pratiche legate alla partenza. Ma mentre Micaela va dritta all’obiettivo, Manuela si mostra più fragile: lasciare il Vulcano e i suoi colleghi amici è più difficile di quanto credesse.

Intenzionate ormai a partire, Micaela e Manuela dovranno comunicarlo ai colleghi di lavoro, agli amici e ai familiari. E soprattutto, come la prenderanno Niko e Jimmy? Tra Viola e Damiano continua ad esserci freddezza, e lui deve far fronte all’ostilità del suo capo. Rosa accoglie Clara, rifugiatasi a casa sua con i bambini. Cosa è successo con Eduardo?

Clara cercherà di mettere distanza fra lei ed Eduardo per capire cosa sia meglio fare per sé e per i figli. La decisione di Manuela e Micaela avrà delle ripercussioni su parecchie persone ma soprattutto creerà tensioni fra Niko e Jimmy. Mariella sarà impegnata in un’uscita romantica con Mimmo. Guido dovrà occuparsi di Lollo e di Cotugno, in veste di stagista molto particolare.

Il ritorno di Eduardo a Napoli creerà molte tensioni fra lui e Clara e potrebbe finire col mettere nei guai anche Damiano. Niko, nervoso per la partenza delle gemelle, litigherà con Renato. Serena scoprirà il vero motivo per cui Micaela vuole partire. Deciso a fare in modo che la storia d’amore fra Mariella e Mimmo sia finalmente suggellata, Sasà forzerà la mano all’amica perché si prenda i suoi spazi.

Dall'America sono in arrivo brutte notizie e Marina sarà costretta a prendere una difficile quanto necessaria decisione. Consapevole di non poter più restare a Napoli, Eduardo cerca di recuperare con Clara. Grillo, intanto, è sempre più intenzionato a complicare la vita a Damiano. Si avvicina la partenza di Micaela e Manuela. E mentre Micaela e Samuel si forzano di mostrarsi forti, per Niko è forse arrivato il momento di aprire gli occhi sui sentimenti che prova per Manuela…

Foto RAI