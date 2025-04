Beautiful: Nick Marone torna nelle puntate americane, ma per quanto? ! Anticipazioni

Nelle puntate americane di Beautiful è di ritorno Dominick “Nick” Marone, uno dei personaggi più amati della soap, nella quale debuttò nel 2003 per uscirne, a dire il vero un po’ in sordina, nel 2012. L’ex lupo di mare, fratellastro di Ridge Forrester, era già riapparso brevemente in occasione del 35° anniversario di Beautiful nel marzo del 2022. Si era trattato, in quel caso, di un’apparizione onirica nel sogno di Brooke Logan.

Stavolta si tratterà invece di un ritorno in carne ed ossa: l’uomo è ora a capo delle Marone Industries e rientrerà nella vita della sua ex moglie in un momento molto difficile: Brooke si trova ad un bivio nella sua vita, dopo la fine tumultuosa della sua relazione con Ridge, trovandosi a realizzare che, stavolta, potrebbe davvero non esserci più la speranza di una riconciliazione. La ricomparsa di Nick riporterà a galla ricordi e vecchi sentimenti, ridando una stabilità alla vita di Brooke, che potrebbe sottrarla all’ombra del suo complicato passato con Ridge…

Jack Wagner, interprete di Nick, è tornato sul set il 10 aprile e apparirà sugli schermi USA il 13 giugno, per quello che, ad oggi, viene descritto come “un arco narrativo”. Capiremo solo poi, dunque, se tutto ciò rappresenterà l’occasione per una permanenza duratura e stabile nella soap. Ma dove c’eravamo lasciati con Nick?

Dopo un decennio da assoluto protagonista (al punto di oscurare, a volte, anche l’importanza del personaggio di Ridge), Nick era caduto inesorabilmente in secondo piano. Dirigente della Jackie M Designs assieme alla madre, Jackie Marone, Nick si era ridotto a flirtare con Pam Douglas nel tentativo di acchiappare segreti industriali della rivale Forrester Creations, per poi avere un flirt (che forse in molti neanche ricordano) con Donna Logan dopo le ben più importanti relazioni avuti con le sue parenti Brooke Logan, Bridget Forrester e Katie Logan.

Nella lista delle storie romantiche di Nick non vanno dimenticate neanche Agnes Jones (cugina di Whip Jones), Felicia Forrester e Taylor Hayes. Il matrimonio con quest’ultima venne caratterizzato dalla trama dello scambio di ovuli, che portò la psichiatra a partorire il figlio genetico della rivale Brooke.

E ora il ritorno: in quest'occasione capiremo cosa ne sia stato di Jack Marone, cresciuto col padre e da molti anni mai nominato né da Taylor né da Brooke?