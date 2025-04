Il paradiso delle signore: Andrea Savorelli (ex Pietro Conti) è morto un mese fa

Per chi ama Il paradiso delle signore, questo verrà ricordato come un periodo davvero terribile. Solo poche settimane fa abbiamo dato l’addio all’amatissimo Pietro Genuardi (Armando nella fiction) e ora si ha la conferma di un’altra notizia luttuosa che riguarda un ex interprete della serie tv daily di Rai 1.

In questo caso, il lutto colpisce in modo particolare perché si è spenta la vita di un attore molto giovane: circa un mese fa è venuto a mancare Andrea Savorelli, divenuto popolare per aver interpretato il ruolo di Pietro Conti (nipote di Vittorio) nella quinta stagione del Paradiso (2020-2021).

Dopo il Paradiso, Savorelli si era fatto notare anche per una significativa partecipazione a un episodio (“Quello che sei“) della seconda annata di Doc – nelle tue mani, in cui aveva interpretato Ludovico, un astro nascente del tennis alle prese con una malattia in grado di cambiare il suo destino.

Questa scomparsa, avvenuta come vi dicevamo un mese fa, è stata sin da subito oggetto di rumor in rete, ma nessuna testata aveva parlato dell’argomento perché – mancando una conferma ufficiale – tutti speravano fosse una fake news. Purtroppo non è così: nelle ultime ore, in un post su Instagram, la sorella di Andrea ha pubblicato un post che conferma la morte del consanguineo. Null’altro si sa ma, del resto, null’altro è importante sapere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Savorelli (@alesavor)

Noi di Tv Soap, nel rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea Savorelli, vi riproponiamo l’intervista che lui ci aveva concesso con molta gentilezza a dicembre del 2020, proprio nel momento in cui il suo ruolo era centrale nelle vicende del Paradiso delle signore. La trovate QUI.

