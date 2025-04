Il paradiso delle signore: Enrico e Anita si trasferiscono a Villa Guarnieri | Anticipazioni

Nelle puntate di aprile de Il paradiso delle signore, dopo la partenza definitiva di Lea, la piccola Anita rimane a Milano insieme al padre e, ora che Enrico (Thomas Santu) vive quasi stabilmente da Marta (Gloria Radulescu), sarà proprio questo il momento utile affinché le due donne del medico “fraternizzino”.

Peccato però che i primi attriti arriveranno presto e sia la Guarnieri che Anita non riusciranno ancora ad andare d’accordo, complice la passata convivenza della piccola con la zia Lea. Marta se ne renderà conto e ne soffrirà…

Ma non sono le uniche novità: Enrico, infatti, finalmente conoscerà la data del processo; sarà lì che Umberto (Roberto Farnesi) si offrirà di ospitarlo insieme alla figlia a Villa Guarnieri, per garantire loro maggiore protezione. Basterà? Pare proprio di no: in magazzino si presenterà un individuo sospetto e chiederà di Enrico, il quale, nel frattempo, avrà deciso di trasferirsi con Anita a Villa Guarnieri.

Anita inizierà finalmente ad ambientarsi a Villa Guarnieri e si aprirà con Umberto, che così scoprirà quello che la piccola pensa di Marta. Guai in vista o confessione provvidenziale? Seguici su Instagram.