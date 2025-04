Il paradiso delle signore: Gianlorenzo, successo nel lavoro… e in amore? | Anticipazioni

Dopo tanti intrighi e sabotaggi da parte della Galleria Milano Moda, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore la nuova collezione di Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) riscuoterà finalmente grande successo tra i giovani, complice anche l’ottima campagna pubblicitaria messa in atto dai creativi del grande magazzino.

In seguito a tale riscontro, Giulia Furlan (Marta Mazzi) continuerà a provocare Delia (Ilaria Maren), che – noncurante delle critiche della sua rivale – avrà invece un’idea per aiutare Botteri…

Nel frattempo Pasqua sarà alle porte e, come tutti gli anni, al Paradiso lo staff si riunirà per decidere quali iniziative mettere in atto: cosa uscirà questa volta dall’uovo? Quel che è certo è che, a forza di lavorare in sinergia e passare del tempo insieme, Delia inviterà Gianlorenzo a trascorrere la Pasquetta insieme. Che sia la volta buona per un incontro ravvicinato tra i due?

Comunque vada, all'improvviso arriverà al Paradiso Auretta Grimaldi per vedere gli abiti di Botteri e scrivere della collezione. Come sarà la recensione della temibilissima giornalista?