Il paradiso delle signore: Roberto Landi annuncia l’arrivo di un VIP | Anticipazioni

Nei prossimi episodi della fiction daily di Rai 1, l’intuizione di Gianlorenzo (Luca Ferrante) sulla creazione di una linea giovanile potrebbe rappresentare davvero un colpo di genio! La nuova collezione giovani del Paradiso delle signore sarà finalmente esposta in vetrina, ma qualcosa non andrà come previsto e lo staff si metterà di nuovo al lavoro.

Al Paradiso, intanto, la dirigenza valuterà se esaudire il desiderio delle Veneri di andare a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica della Rai Bandiera Gialla e, con l’occasione, far conoscere la nuova collezione a tanti ragazzi. A questo proposito, Agata (Silvia Bruno ) farà a Mimmo (Vito Amato) una richiesta inaspettata: che sia il suo lasciapassare per arrivare fino a Roma?

Come potevamo immaginare, Ciro (Massimo Cagnina), non darà alla figlia il permesso di andare a Roma con le altre Veneri per partecipare al programma radiofonico, ma lei avrà un’idea per partire ugualmente.

Ma siamo sicuri che serva tutto questo rumore per un eventuale viaggio a Roma? La risposta è no: infatti, mentre crescerà la complicità tra Botteri e Delia (Ilaria Maren), proprio Roberto (Filippo Scarafia) annuncerà alle Veneri che non dovranno più recarsi nella Capitale, ma sarà una persona importante a far visita al Paradiso.

Al grande magazzino più chiacchierato d'italiana, saranno dunque sempre più impellenti i preparativi per accogliere Renzo Arbore, che farà una bella sorpresa: un regalo proprio per loro! Che sia il primo segno di una bella ripresa per il Paradiso? Ce lo auguriamo tutti!