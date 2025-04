La Promessa: Alonso come reagirà di fronte alla storia tra Manuel e Jana? Anticipazioni

Come reagirà il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) appena scoprirà che l’erede Manuel (Arturo Garcia Sancho) è disposto a rinunciare a tutto quanto per via dell’amore che sente per la domestica Jana Exposito (Ana Garces)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa, visto che la reazione dell’uomo sarà tutt’altro che favorevole…

La Promessa, news: Cruz blocca il matrimonio segreto tra Jana e Manuel

La faccenda si delineerà quando, grazie al “diario segreto” di Maria Fernandez (Sara Molina) che le passerà Petra Arcos (Marga Martinez), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) entrerà a conoscenza della relazione segreta tra Jana e Manuel. Dopo aver indagato a fondo sul legame tra i due giovani, la dark lady non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e a capire che i due stanno organizzando delle vere e proprie nozze in gran segreto.

Decisa a bloccare ad ogni costo il matrimonio, Cruz raggiungerà dunque il parroco contattato da Manuel e, dopo avergli svelato la vera identità del figlio, la convincerà a non celebrare l’unione in cambio del denaro necessario per ristrutturare un’ala della chiesetta alla quale appartiene.

Jana e Manuel resteranno dunque attoniti quando troveranno Cruz nell’edificio religioso e, di conseguenza, dovranno rinunciare all’idea di diventare marito e moglie.

La Promessa, trame: Jana e Manuel escono allo scoperto!

Tuttavia, nonostante la forte opposizione di Cruz, Manuel e Jana continueranno a lottare, insieme, per il loro amore. Non a caso, nel corso di una cena con tutta la famiglia, il marchesino prenderà la parola e comunicherà a tutti quanti che intende lottare per l’amore che prova. E così, spiazzando i parenti, Manuel farà entrare Jana nella sala e, dopo averle preso la mano, ufficializzerà la relazione con lei!

Da un lato Catalina (Carmen Asecas) e Curro (Xavi Lock) mostreranno fin da subito il loro sostegno alla coppia, così come Martina (Amparo Piñero). Dall’altro Cruz capirà proprio in quegli istanti che il suo piano di sabotaggio è fallito. In ogni caso, bisognerà prestare particolare attenzione alla reazione di Alonso…

La Promessa, spoiler: Alonso si oppone fortemente alla relazione tra Manuel e Jana!

Il giorno successivo alla scabrosa rivelazione, Alonso affronterà a muso duro Manuel e gli dirà che non intende accettare la sua relazione con Jana, motivo per il quale lo inviterà a pensare alle sue responsabilità, visto che è l’erede al marchesato di Lujan. Tali parole perà non scalfiranno minimamente la decisione presa da Manuel, il quale si dirà disposto a rinunciare persino al suo ruolo perché ama la Exposito più di qualsiasi cosa.

Alonso non vorrà sentire ragioni e gli dirà che non ha scelta, visto che è l’unico erede possibile dal giorno sciagurato in cui Tomas (Jordi Coll) è morto. Insomma, tra padre e figlio l’atmosfera sarà tutt’altro che serena, con Cruz che inviterà il marito a proseguire su tale strada. La reazione di Alonso stupirà persino Curro, memore del fatto che in passato il padre ha intrattenuto una relazione con la domestica Dolores (Anai Gonzalez), dalla quale è nato.

Un'informazione, quella della liaison extraconiugale, che per ora Manuel non tirerà fuori di fronte alle rimostranze di Alonso, in primis perché Jana noterà una coerenza nel comportamento del marchese. Grazie all'opposizione mostrata, la nostra protagonista capirà infatti per quale ragione Alonso abbia sempre preferito il suo matrimonio di facciata con Cruz ai sentimenti reali che avvertiva per Dolores…