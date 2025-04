La Promessa anticipazioni: Curro fa a Matilde una confessione un po’ “imprecisa”…

Un abbraccio di troppo alla sorella Jana Exposito (Ana Garces) spingerà Curro de la Mata (Xavi Lock) a raccontare all’ospite Matilde (Victoria Lago) una versione riveduta e corretta della sua storia. Decisione che lo porterà a scontarsi con Martina de Lujan (Amparo Piñero) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa.

La Promessa, news: Curro e il rapporto con Matilde

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi, Matilde è la fidanzata di Paco (Ivan Montes), il soldato morto al fronte dopo essere diventato amico di Manuel (Arturo Garcia Sancho) e Curro. Dato che il cognato Josè Juan (Jorge Pobes) avrà riversato su De La Mata la colpa di quanto accaduto a Paco, Matilde si presenterà nella tenuta sotto falsa identità e dirà a tutti che si chiama Julia.

Col trascorrere dei giorni, Matilde racconterà però la verità a Manuel, Curro e Martina, la prima persona che le ha dato ospitalità a La Promessa, ma chiederà a tutti e tre di non rivelare la sua reale identità. I cugini Lujan manterranno il segreto e questo darà modo a Matilde di avvicinarsi sempre più a Curro, fino a provare nei suoi confronti una sorta di gelosia…

La Promessa, spoiler: la menzogna di Curro a Matilde

Proprio per questo, Matilde resterà decisamente sorpresa quando si troverà per caso ad assistere ad un abbraccio affettuoso tra Curro e Jana. Dato che non potrà certamente sapere che i due sono fratelli, Matilde inizierà a comportarsi in maniera decisamente scostante con De La Mata, sino a sbottare definitivamente con lui.

A quel punto, appena la ragazza gli chiederà conto dell’abbraccio al quale ha assistito da lontano, a Curro non resterà altra scelta se non raccontare a Matilde parte della verità, ossia che Jana è sua sorella.

Tuttavia, Curro si guarderà bene dal rivelare a Matilde di essere figlio di Alonso (Manuel Regueiro), ma lascerà credere che lui sia il frutto di una scappatella di Lorenzo (Guillermo Serrano) con la madre della Exposito. Bugia che nel giro di poco tempo si ritorcerà contro lo stesso Curro…

La Promessa, trame: Curro discute con Martina

Eh sì: anche se prometterà all’amico di mantenere il completo riserbo su tutta la questione, alla fine Matilde finirà per parlare della questione con Martina, la quale resterà visibilmente sorpresa al pensiero che Curro e Jana siano fratello e sorella. Questo perché la Lujan riterrà impossibile che la Exposito sia figlia di Lorenzo, dato che il Capitano nell’anno in cui la domestica è nata si trovava a Cuba con l’esercito.

Certa che il suo “amato” abbia mentito, anche se non riuscirà a capire per quale ragione, Martina affronterà dunque Curro, che resterà impalato appena comprenderà che “Julia” non ha mantenuto il segreto. Proprio per questo, Curro preferirà non correggere la storia raccontata a Matilde perché, in quel caso, dovrebbe rivelare a Martina che, in realtà, è figlio di Alonso e che dunque loro due sono cugini: una verità che, qualora venisse alla luce, rischierebbe di far crollare Martina, data la relazione passata con Curro… Seguici su Instagram.