La Promessa: Manuel esige qualcosa di particolare per Jana, ecco cosa | Anticipazioni

L’amore che Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) prova per Jana Exposito (Ana Garces) metterà a dura prova la pazienza dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Ciò accadrà soprattutto quando il ragazzo farà ai genitori una richiesta particolare…

La Promessa, news: Manuel e Jana escono allo scoperto…

Manuel rivelerà a tutti quanti che ha una relazione con Jana nel momento in cui, con l’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez), Cruz riuscirà a mandare a monte le loro nozze segrete. A sorpresa, a schierarsi in maniera netta contro la relazione tra i due giovani sarà Alonso, che in più di una circostanza ribadirà a Manuel che deve mettere da parte i suoi sentimenti per fare ciò che tutti si aspettano da lui, in quanto erede del marchesato di Lujan.

Una condizione, questa, che Manuel non vorrà assolutamente accettare, tant’è che ribadirà a più riprese di essere disposto a rinunciare alla sua posizione se non potrà avere Jana, la donna che ama, al suo fianco. Il giovane Lujan manterrà tale idea anche quando si troverà a passare alcuni giorni in carcere, dopo essere stato accusato ingiustamente dal sergente Burdina (Fran Cantos) dell’omicidio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra)…

La Promessa, trame: le mosse di Alonso e Cruz contro Jana

Appena rimetterà piede a La Promessa, grazie a Romulo Baeza (Joaquin Climent) che si costituirà alla guardia civile per l’omicidio, Manuel resterà infatti sconcertato appena scoprirà che Alonso ha addirittura tentato di licenziare Jana per allontanarla dalla tenuta. Esausto dagli atteggiamenti dei propri genitori, Manuel cercherà così di includere la Exposito maggiormente nella sua vita.

L’occasione sembrerà dunque presentarsi quando Manuel riceverà da un amico un invito ad una merenda. A quel punto, il marchesino estenderà l’invito anche a Jana e, per far sì che possa presentarsi al meglio, chiederà alla cugina Martina (Amparo Pinero) di prestare alla ragazza alcuni dei suoi vestiti.

Tuttavia, alla fine, Manuel e Jana non potranno recarsi alla merenda. A metterci lo zampino sarà infatti Cruz, che farà disdire con una scusa l’invito recapitato al figlio. Anche in questo caso, Manuel non ci metterà molto a unire tutti i tasselli del puzzle… e così un nuovo litigio con la madre sarà assicurato!

La Promessa, spoiler: Manuel esige qualcosa di particolare per Jana!

Possiamo infatti anticiparvi che Manuel chiederà a Cruz di far allestire una stanza per Jana nella zona nobiliare de La Promessa affinché possa trasferirsi lì il prima possibile e diventare a tutti gli effetti un membro della famiglia in attesa del loro matrimonio.

Cruz, neanche a dirlo, respingerà senza nessuna possibilità di appello la richiesta, così come Alonso: una negatività che costringerà Manuel a calcare ancora di più la mano, visto che minaccerà di lasciare la tenuta qualora il suo desiderio non dovesse essere esaudito…