La Promessa: Manuel in arresto! Ecco perché | Anticipazioni

Altro che matrimonio con Jana Exposito (Ana Garces). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa per Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) si apriranno le porte del carcere, facendogli vivere una situazione che genererà apprensione in tutti i suoi familiari…

La Promessa, news: Manuel e il matrimonio sfumato con Jana

Manuel e Jana non riusciranno a sposarsi in gran segreto a causa delle intromissioni di Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima troverà infatti il diario segreto di Maria Fernandez (Sara Molina) con l’aiuto di Santos Pellicer (Manu Imizcoz) e capirà che la storia d’amore proibita raccontata dalla domestica è quella tra il marchesino e la Exposito.

A quel punto, Petra avviserà immediatamente Cruz, che non farà fatica a scoprire che Manuel e Jana stanno organizzando un matrimonio segreto per mettere tutti quanti di fronte al fatto compiuto. Ma la Ezquerdo boicotterà le nozze presentandosi nella chiesetta scelta dagli sposi nel giorno previsto per dare inizio alla loro vita insieme.

Tuttavia, in questa particolare circostanza, Manuel non si lascerà intimidire dalla cattivissima azione commessa dalla madre. Il marchesino infatti, pur di contrastarla, annuncerà di fronte a tutti i parenti che ama Jana e che intende sposarla al più presto. Parole che manderanno in agitazione tutta La Promessa…

La Promessa, trame: Alonso contro l’amore tra Jana e Cruz

Oltre a Cruz, a schierarsi apertamente contro l’amore tra Manuel e Jana sarà il marchese Alonso (Manuel Regueiro), che inviterà più volte (e inutilmente) il figlio a rispettare il suo ruolo di erede del marchesato. Manuel non vorrà però sentire ragioni e si dirà disposto a rinunciare persino a tutta la fortuna della famiglia pur di stare al fianco di Jana, la donna che lo ha reso felice anche se è soltanto una domestica.

Fatto sta che un giorno, durante una delle tante discussioni che sorgeranno, Manuel e Alonso verranno bloccati dall’arrivo improvviso del sergente Burdina (Fran Cantos) il quale, meravigliando tutti quanti, procederà con l’arresto dello stesso Manuel. Il funzionario di Stato accuserà infatti il giovane Lujan dell’omicidio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra)…

La Promessa, spoiler: Manuel sotto arresto!

In base alle indagini di Burdina, Manuel sarà stato infatti l’ultima persona a vedere Gregorio ancora in vita. Come se non bastasse, il Sergente sarà entrato in possesso di alcune lettere scritte da Lujan a Castillo affinché si incontrassero per parlare di Pia Adarre (Maria Castro).

Tutti questi elementi porteranno Burdina a pensare che Manuel possa avere deciso ad un certo punto di uccidere Gregorio sparandogli un colpo di pistola in pieno petto.

I sospetti si intensificheranno quando, durante un interrogatorio, Manuel non negherà di essersi presentato armato all’incontro con Gregorio, anche se affermerà a più riprese di non averlo assassinato. Almeno per ora Burdina non darà molto peso alle parole di Manuel, ma vorrà egualmente rinchiuderlo in una cella singola per evitare che gli altri detenuti possano prendersela con lui per il suo nobile status.

Si tratterà insomma di un vero e proprio giallo che manderà in apprensione non soltanto Cruz, Alonso e i parenti di Manuel, ma persino Jana. E la situazione si farà sempre più tesa…