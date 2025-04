La Promessa anticipazioni: Pia chiede di tornare a lavorare ma…

Appena il marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra) verrà ritrovato morto nei pressi de La Promessa, Pia Adarre (Maria Castro) non avrà più nessun motivo per continuare a fingere la sua morte. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, vorrà anche tornare a lavorare. Non tutto sarà però così semplice…

La Promessa, news: Manuel arrestato per l’omicidio di Gregorio

Facciamo dunque un passo indietro per capire meglio come si arriverà a tale svolta. Ritrovato il cadavere senza vita di Gregorio, il sergente Burdina (Fran Cantos) aprirà un’indagine per omicidio. Inizialmente, i sospetti del funzionario di stato si concentreranno su Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), l’ultima persona che ha visto vivo Castillo.

Date le prove raccolte, Burdina non potrà dunque fare a meno di arrestare Manuel, che asserirà di essere innocente fin dal primo istante e di aver incontrato Gregorio soltanto per convincerlo a lasciare in pace Pia e il piccolo Diego. L’indagine porterà la Adarre a dover uscire allo scoperto, tant’è che grazie a Romulo Baeza (Joaquin Climent) farà sì che tutti i suoi colleghi sappiano che è ancora viva. Notizia che verrà accolta con gioia da tutti quanti, tranne che dalla sua nemica numero uno Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, spoiler: Pia vuole tornare a lavorare ma…

A quel punto, le cose per Pia si metteranno davvero male. Puntando sul fatto che il marchese Alonso (Manuel Regueiro) ha sempre saputo della messinscena legata alla sua morte, la Adarre chiederà se sia possibile riprendere il proprio lavoro da domestica. Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) cercherà dunque di mettere una buona parola per la sua assunzione, ma Petra non sarà del suo stesso avviso.

La Arcos andrà infatti a parlare con Cruz Ezquerdo (Eva Martin) della richiesta avanzata da Pia. Sfruttando il fatto che è sempre stata lei a decidere delle assunzioni, la marchesa si rifiuterà dunque di riprendere la Adarre al suo servizio. Decisione che Cruz prenderà anche per colpire Alonso, con il quale starà vivendo una profonda crisi matrimoniale innescata da Maria Antonia (Elia Galera)…

La Promessa, trame: come farà Pia a tornare a lavoro?

Cruz manterrà l’idea di non riassumere Pia anche quando Alonso sottolineerà che aveva promesso alla stessa Adarre che l’avrebbe reintegrata una volta che Gregorio non sarebbe stato più un problema. E così, mentre i coniugi Lujan saranno sempre più ai ferri corti, Pia dovrà risolvere un altro problema.

Come vi abbiamo accennato nei nostri precedenti post, Romulo deciderà infatti di costituirsi per l’omicidio di Gregorio, facendo in modo che Manuel venga scarcerato. Pia cercherà dunque con tutte le sue forze di convincere Baeza a ritrattare, perché lo considererà del tutto estraneo all’assassinio. Versione che al contrario non convincerà Burdina, soprattutto quando Romulo gli farà ritrovare la pistola che ha messo fine alla vita di Castillo… Seguici su Instagram.