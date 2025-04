La Promessa, anticipazioni spagnole: Curro diventa un valletto!

I telespettatori spagnoli de La Promessa stanno assistendo in questi giorni a tanti stravolgimenti. Dopo la morte della protagonista assoluta Jana Exposito (Ana Garces), un altro colpo di scena ha messo al centro della scena il fratello Curro De La Mata (Xavi Lock). Da sempre cresciuto come un vero nobile, poiché è stato fatto passare erroneamente come il figlio di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), il giovane è diventato un nuovo valletto della tenuta. Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: lo scandalo che coinvolge Alonso

La storyline ha preso il via quando i giornali hanno appreso che Curro è in realtà il figlio illegittimo del marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Messo alla berlina dalla stampa, anche per via dell’arresto della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Alonso ha dovuto cercare di arginare il nuovo scandalo e si è affidato ai consigli di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), personaggio ancora inedito in Italia.

Comportandosi di fatto come la nuova dark lady della soap, Leocadia ha consigliato ad Alonso di prendere le distanze da Curro, soprattutto quando il re ha minacciato di togliere all’uomo il titolo di marchese de Lujan. In cerca di una soluzione per evitare la bancarotta definitiva, Alonso ha dunque fatto sapere a Curro che doveva abbandonare La Promessa…

La Promessa, spoiler spagnoli: Curro diventa valletto

Decisione che, ovviamente, ha fatto felice Leocadia, contraria alla presenza di Curro a La Promessa per via della liaison che stava instaurando con la figlia Angela (Marta Costa). Tuttavia, la cattivona ha dovuto fare i conti con un altro imprevisto dato che, pur di continuare ad indagare sull’omicidio di Jana, Curro ha accettato di essere demansionato al ruolo di valletto e ha così preso servizio nella residenza.

Da un lato, grazie al suo nuovo ruolo, Curro ha trovato subito un’alleata in Pia Adarre (Maria Castro), desiderosa di scoprire quanto lui cosa è successo a Jana. Dall’altro i fratelli Catalina (Carmen Asecas) e Manuel (Arturo Garcia Sancho), così come Angela, sono rimasti spiazzati dal singolare risvolto e hanno cercato di capire, senza nessun particolare risultato, come mai De La Mata abbia scelto di agire in tal modo.

La Promessa, trame: tanti pericoli in arrivo per Curro

Tutte queste premesse di fatto rendono Curro e Angela i nuovi protagonisti della soap iberica. Nelle puntate della soap è infatti sempre più chiaro che Leocadia vuole favorire l’unione tra la figlia Angela e Manuel, ormai vedovo. Per questo, la Figueroa si è sbarazzata di Curro, che ha cominciato ad utilizzare il cognome Exposito della defunta sorella per affrancarsi ulteriormente dal dispotico capitano De La Mata.

Non a caso, qualcuno ha già cercato di attentare alla vita di Curro, senza riuscirci. A La Promessa è dunque cominciato un nuovo filone narrativo, che sta appassionando i telespettatori spagnoli. Gli ascolti non sono infatti calati, come invece qualcuno immaginava, in seguito alla triste fine di Jana… Seguici su Instagram.