La Promessa: Curro fa una confessione a Martina, ecco di che si tratta | Anticipazioni

Una confessione di Curro de la Mata (Xavi Lock) rischierà di far preoccupare parecchio Martina de Lujan (Amparo Pinero) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò avrà a che fare con la new entry Matilde (Victoria Lago).

La Promessa, news: Curro scopre chi è davvero Matilde

La storyline inizierà a diventare intricata quando, dopo aver finto per alcune settimane di chiamarsi Julia, Matilde confesserà a Curro che in realtà è Matilde, la fidanzata di Paco (Ivan Montes), il soldato deceduto al fronte nel corso della Grande guerra in Europa. A quel punto, visto che si sentirà in colpa poiché riterrà di avere in qualche modo provocato la morte del compagno, Curro racconterà per filo e per segno come sono andati i fatti.

Con le lacrime agli occhi, Curro ammetterà infatti le sue colpe e dirà che Paco, probabilmente, non sarebbe morto se solo lui non si fosse addormentato durante il suo turno di ronda nel bel mezzo di una complicata missione. Come facilmente prevedibile, Matilde se la prenderà inizialmente con Curro, ma poi capirà quanto traumatica fosse la situazione sul campo di battaglia e avrà un atteggiamento molto più amichevole con lui. Particolare che finirà per innescare la gelosia di Martina, ancora profondamente innamorata di Curro…

La Promessa, trame: Matilde rivela a Martina la sua vera identità

Da un lato Matilde confesserà a Curro che lo ha giudicato male a causa dei discorsi fatti dal cognato José Juan (Jorge Pobes), ossia il fratello di Paco che si trovava sul fronte insieme a lui e Manuel (Arturo Garcia Sancho). Dall’altro Martina non riuscirà a nascondere più di tanto il suo nervosismo di fronte all’evidente complicità tra Matilde e Curro, tant’è che ad un certo punto chiederà in malo modo alla sua ospite di lasciare La Promessa.

Rimproverata da Curro per il suo atteggiamento maleducato e irrispettoso, Martina tornerà immediatamente sui suoi passi e si scuserà con Matilde, che a quel punto sceglierà di essere sincera e le racconterà chi è in realtà. Discorso che, di fatto, chiuderà i contrasti tra le due ragazze, almeno fino a quando Curro non farà a Martina una particolare confessione…

La Promessa, spoiler: la confessione di Curro a Martina

Durante una conversazione, nella quale le farà capire di sapere benissimo chi sia la loro ospite, Martina rimarrà stupita quando Curro le confiderà di avvertire un legame fortissimo con Matilde (che forse nasce dal suo profondo senso di colpa per la morte di Paco).

Pur evitando di parlare di sentimenti, Curro ammetterà dunque che la scomparsa di Paco lo ha in qualche modo avvicinato a Matilde e farà presente a Martina che, proprio per questo, vuole continuare a conoscerla. Parole che, neanche a dirlo, non faranno per niente piacere a Martina e che faranno da apripista ad una trama piuttosto complessa… Seguici su Instagram.