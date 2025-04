La Promessa: Petra farà pesanti critiche su Jana, ecco perché | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa tutti i personaggi della telenovela dovranno fare i conti con la relazione proibita tra Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces). Da un lato Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) mostreranno da subito il loro dissenso per l’unione dei giovani. Dall’altro sarà diverso, invece, il modo con il quale i domestici affronteranno la questione…

La Promessa, news: Manuel e Jana escono alla scoperto

Manuel deciderà di giocare a carte scoperte quando, con l’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez), Cruz riuscirà a mandare a monte il suo matrimonio segreto con Jana. A quel punto, il giovane marchesino sarà disposto a tutto per dimostrare che il suo amore per la Exposito è sincero e leale.

Non a caso, nel corso di una cena, Manuel stupirà tutti i suoi parenti rivelando che intrattiene ormai da tempo una relazione con la domestica, che vuole sposare perché è stata l’unica donna a renderlo felice nella sua vita. Neanche a dirlo, tali parole faranno capire a Cruz fin dal primo istante che a nulla è servito il suo boicottaggio alle nozze. Tuttavia, la reazione più sorprendente sarà quella di Alonso…

La Promessa, trame: Alonso invita Manuel a lasciare Jana

Eh sì: nonostante la relazione passata con la domestica Dolores (Anai Gonzalez), per la quale ha messo a rischio il suo matrimonio con Cruz, Alonso non vorrà proprio saperne di accettare la relazione tra Manuel e Jana. In virtù di questo, nel bel mezzo di un tesissimo dialogo, il marchese de Lujan esigerà che il figlio metta da parte la sua storia con l’inserviente e sottolineerà che non può permettersi tali comportamenti visto che è l’erede designato di Lujan.

Appena Manuel sottolineerà che potrebbe anche rinunciare a tutto pur di stare con Jana, Alonso non vorrà sentire ragione e gli ricorderà che non può sottrarsi e che la situazione sarebbe certamente diversa se solo Tomas (Jordi Coll) fosse ancora vivo. Insomma le posizioni dei due parenti saranno inconciliabili e la tensione continuerà a tagliarsi con il coltello…

La Promessa, spoiler: le critiche feroci di Petra su Jana

Tensione che si respirerà anche negli alloggi della servitù. Se le colleghe – dopo averle chiesto delucidazioni sulla nascita della storia d’amore con Manuel – si schiereranno dalla parte di Jana, lo stesso non si potrà dire invece di Petra. Quest’ultima non perderà occasione per criticare ferocemente la Exposito e ricorderà a tutte le sue colleghe che è anche a causa sua se Jimena de los Infantes (Paula Losada), la prima moglie di Manuel, si è tolta la vita gettandosi giù dalla balaustra della tenuta.

Petra rammenterà infatti che, nei giorni prima di morire, Jimena era sulle tracce della misteriosa amante di Manuel, che ormai si è scoperto essere Jana. Si tratterà insomma di accuse ben precise che condividerà anche Cruz, decisa a fare il possibile per allontanare la Exposito dalla vita del figlio…