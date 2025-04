Tradimento, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 13 a sabato 19 aprile 2025

Sezai confida a Güzide che Ümit è andato a trovarlo, manifestando profondo pentimento per il suo passato, ma Güzide, ancora troppo ferita, non riesce a perdonarlo. Spinto dal desiderio di mediazione, Sezai prova a ricontattare Ümit per un incontro chiarificatore, ma il cellulare dell’uomo è irraggiungibile. Decide così di cercarlo alla pensione dove alloggia, solo per scoprire che è stato ricoverato d’urgenza dopo un’aggressione.

Nel frattempo, Tarik, dopo aver ricevuto delle foto compromettenti di Yesim, ottiene un’ordinanza restrittiva per proteggere Oyku. Yesim, ignara, organizza un piano per portare via la figlia, ma l’arrivo tempestivo di Tarik con la polizia la porta dritta in centrale. Mualla chiede a Güzide di fare visita a Oylum, che sente molto la mancanza della madre, mentre Behram invita Tarik a casa loro. Güzide arriva, ma scopre che è stata attirata con l’inganno: Mualla, in accordo con Tarik, ha orchestrato un incontro per cercare una riconciliazione. Tuttavia, il confronto degenera rapidamente in un duro scontro.

Sezai scopre che Ümit è stato accoltellato e avverte immediatamente Güzide, che corre in ospedale. Ümit si risveglia il mattino seguente e i medici lo dichiarano fuori pericolo. Intanto, Ozan confida a Zeynep di voler sposare Zelis, ma Güzide, che sente tutto, reagisce furiosamente. Dopo la lite con Güzide, Mualla lascia Istanbul per tornare a Diyarbakir e avverte il figlio di tenere lontane Oylum e Güzide, se vuole evitare problemi con sua moglie e il bambino in arrivo.

Oylum e Behram vanno in ospedale a trovare Ümit. Qui, Güzide chiede spiegazioni a Behram sul comportamento della madre, e lui chiarisce che Mualla ha semplicemente seguito una richiesta di Tarik. Ozan torna a casa e scopre che Zelis è scomparsa. Teme un rapimento da parte di Oltan, ma la trova da Yesim. Le chiede di sposarlo, e lei accetta.

Yesim viene rilasciata perché Tarik ritira la denuncia, ma la mette in guardia: se proverà ad avvicinarsi a Oyku, farà in modo che finisca in prigione. In ospedale, Sezai trova Güzide addormentata accanto a Ümit, il quale lo ringrazia per aver fatto da mediatore con la sorella. Durante una cena al ristorante, Serra propone di fare un selfie di gruppo: la tensione sale, e a casa, sia Oylum che Tolga rimuginano sul momento.

Sezai affronta Güzide: le dice che, se intende tornare con Tarik, si farà da parte. Güzide nega ogni coinvolgimento sentimentale e chiarisce che la separazione è dovuta unicamente ai tradimenti subiti, non alla presenza di un altro uomo. Ozan viene a sapere che Tolga e Selin stanno per sposarsi e convince Fatih che Tolga non è adatto per sua figlia. Fatih riesce a far cambiare idea a Selin, che lascia Tolga. Intanto, Ozan e Zelis si sposano in segreto, alla presenza di pochi testimoni.

Yesim partecipa a un programma televisivo per reclamare Oyku, ma viene travolta da accuse e video compromettenti, uno dei quali mostra momenti ambigui con altri uomini. La trasmissione degenera e Yesim abbandona lo studio infuriata. Quando Zelis confessa il matrimonio alla madre, la donna reagisce con disapprovazione, non volendo che sua figlia abbia legami con la famiglia di Güzide.

Tolga accusa Oylum di aver influenzato Selin, ma Oltan capisce che la decisione della ragazza ha motivazioni più profonde. Sezai si scusa con Güzide per la sua reazione impulsiva dopo aver visto la foto con Tarik. Ozan decide di confessare il suo matrimonio con Zelis a Güzide, per proteggerla dalle insinuazioni di Ümit, che l’associa a Yesim dopo la messa in onda del video.

Il giorno del matrimonio tra Tolga e Selin, Serra mostra tutto in diretta social. Oylum, a casa, segue la diretta con crescente disagio. Behram nota il suo turbamento e, durante la cena per festeggiare le nozze segrete di Ozan e Zelis, perde la pazienza, si scaglia contro la moglie e Güzide, e lascia la casa infuriato. Oltan intuisce che Tolga non è convinto di sposare Selin, ma il ragazzo decide comunque di procedere.

Oltan, venuto in possesso del video in cui Suat spara a Tolga su ordine di Behram, medita vendetta. Nel frattempo, Yesim, spinta dalla disperazione, chiede a Güzide di convincere Tarik a restituirle Oyku. Poi, ascolta di nascosto una telefonata tra Korkmaz e Tarik, li segue e assiste di nascosto all’omicidio di Korkmaz da parte di Tarik, riprendendo tutto con il cellulare.

Mualla insiste che Oylum debba pensare al bambino e non alla carriera. Behram, influenzato dalla madre, ordina a Levent di impedire a Oylum di sostenere l’esame di abilitazione. Levent, per ostacolarla, provoca un incidente stradale. In ospedale, i medici comunicano a Behram che potranno salvare solo uno tra Oylum e il bambino. Fortunatamente, entrambi vengono salvati, nonostante le condizioni critiche.

All’uscita dall’ospedale, Behram viene ferito da un colpo d’arma da fuoco davanti agli occhi di Mualla, che giura vendetta. Nel frattempo, Sezai si riunisce con la figlia Ipek dopo anni di distanza, e Azra ritrova lo zio Tarik. L’episodio si chiude tra speranza e tensione, con Behram in terapia intensiva.

Oylum viene riportata in ospedale da Kahraman, nipote di Mualla, tornato dall'Argentina dopo aver saputo dell'attentato al cugino. In un flashback ambientato due giorni prima, scopriamo che Oylum è all'ottavo mese di gravidanza, e che il bambino potrebbe essere di Tolga. Lei, però, non trova il coraggio di dirglielo, mentre Serra li filma di nascosto mentre parlano in un caffè.