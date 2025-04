Tradimento, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 4 a sabato 10 maggio 2025

Ipek acquista una lussuosa auto utilizzando i soldi ricavati dalla vendita di una proprietà ad Avanos, lasciatale in eredità dal padre. In compagnia di Serra e Azra si gode il nuovo acquisto, ma il pensiero del male che Guzide le ha causato non le dà pace. Per questo, insieme alle amiche, inizia a pianificare una vendetta.

Nel frattempo, Mualla si reca a casa di Guzide con i suoi uomini, ma non trovando nessuno, teme che le abbiano portato via il nipotino Can. Furiosa, chiama Kahraman. Preoccupata dall’assenza di Oylum, inizia a sospettare che sia stata lei a portare via il bambino. Si reca quindi a casa di Guzide e l’accusa di nascondere la verità. Si scopre però che Oylum era semplicemente andata in ospedale per far visitare il figlio, colpito da un’influenza. Tornata a casa, Oylum affronta Mualla, accusandola di essersi comportata ingiustamente con sua madre. Tra le due i rapporti sono ormai tesi.

Yesim torna a vivere da Tarik e Oyku, e Guzide lo viene a sapere direttamente da Tarik. Intanto Tolga, a cena con il padre, Selin e Serra, si mostra profondamente deluso: ha scoperto che Selin gli ha mentito sulla questione dei contraccettivi. Oltan cerca di farlo ragionare, ma Tolga è irremovibile. Poco dopo, Selin confida a Oylum di essere incinta, nel tentativo di farle dimenticare Tolga.

Guzide e Tarik rintracciano Ozcan per effettuare un test del DNA e scoprire se è realmente loro figlio. Tuttavia, il ragazzo si dimostra interessato solo al denaro e rifiuta di sottoporsi al test senza un compenso. In un’altra occasione, Oylum, Nazan e Kahraman portano Can a mangiare all’aperto. Tolga li vede partire e li segue, provocando una rissa con Kahraman. Una donna riprende tutto con il cellulare e il video diventa virale sui siti di gossip.

Mualla, venuta a conoscenza dell’accaduto, prende una decisione drastica: fa portare via Oylum da casa con la forza, affidando il bambino a Ensar e alle guardie. Intanto, Ipek si rifiuta di partecipare a una cena organizzata da Guzide, fingendo di aver sbagliato giorno, quando in realtà lo fa deliberatamente. Dopo aver visto il video della rissa, Mualla ordina il rientro di Oylum a casa della madre. Guzide, Sezai e Umit provano ad aiutarla a riavere il figlio, ma senza esito.

Tolga confessa a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e prende la decisione di lasciarla. Selin, sconvolta, tenta il suicidio, ma viene salvata da Serra, che la porta in ospedale. Oltan, informato dell’accaduto, rimprovera Tolga per la sua irresponsabilità.

Yesim si rende conto di non essere gradita in casa di Tarik, che la sfrutta e la tratta come una serva. Intanto, Kahraman affronta Mualla e riesce a far sì che Oylum torni da suo figlio Can. Anche se cerca di resistere, alla fine Kahraman cede ai sentimenti e bacia Oylum.

Tolga e Selin si riconciliano e scoprono che il bambino che aspettano è una femmina. I risultati del laboratorio dimostrano che Ozcan Gurcelik non è figlio di Guzide e Tarik, e la coppia tira un sospiro di sollievo.

Nel frattempo, Ipek si dice convinta che Guzide sia responsabile della morte di sua madre. Durante una cena, le lancia in privato un’accusa pesante, lasciando Guzide profondamente sconvolta. Numan, notando il turbamento della donna, prova a parlare con Sezai dei problemi tra Guzide e Ipek, ma lui rifiuta di crederci.

Oylum, ancora scossa dal bacio con Kahraman, chiama la madre durante la notte. Parlano della difficile situazione con Ipek e del suo rifiuto di accettare Guzide nella propria vita. Il giorno dopo, Sezai e Guzide partono per Dereköy.

Intanto, Ipek, Azra e Serra mettono in atto un piano per rovinare la reputazione di Guzide: vogliono farla accusare di corruzione. Con l’aiuto di Bilal, un attore amico di Serra, organizzano un finto incontro. Bilal si presenta nello studio di Guzide sotto falso nome – Suat Pakaydin – e le racconta di essere coinvolto in una causa legata a una grossa eredità. Le riferisce che giudice e cancelliere gli hanno chiesto una tangente di due milioni di dollari. Guzide cade nella trappola, e la conversazione viene registrata.

Yesim, che aveva intuito qualcosa, aveva provato a metterla in guardia, ma invano. Le ragazze manipolano poi l’audio della registrazione con l’aiuto di un tecnico del suono, facendola sembrare una richiesta di tangente da parte di Guzide. La registrazione viene consegnata da Azra al suo amico Rustu, giornalista, con l’obiettivo di creare uno scandalo mediatico e distruggere Guzide.

Durante una cena con Guzide, Kahraman si presenta con Oylum e Can, nonostante l’opposizione di Mualla. A sorpresa, arriva anche Tolga con dei documenti per Guzide e, vedendo quella scena familiare, resta profondamente turbato.

Ipek viene assunta da Oltan, mentre Tarik, sempre più ostile con Yesim, la tratta con disprezzo e va a cena con Oyku, Zelis e Ozan, lasciandola sola a casa. Sezai regala una nuova auto a Ipek, che però non trova il coraggio di dirgli che ne aveva già acquistata una molto più costosa…. Seguici su Instagram.