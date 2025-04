Tradimento anticipazioni: Mualla caccia Oylum di casa!

Il valzer dei trasferimenti continuerà ad essere parte integrante delle prossime puntate di Tradimento. Dopo averla costretta a trasferirsi da lei, Mualla Dicleli (Nursel Köse) caccerà via in malo modo di casa la nuora Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) per un motivo ben preciso. Scopriamo insieme quale…

Tradimento, news: ecco perché Oylum si trasferisce da Mualla

Tutto partirà in seguito al secondo rapimento di Can, il figlio appena nato di Oylum, da parte di Mualla. Per evitare di stare lontana dal bambino, la Yenersoy prenderà la sofferta decisione di andare a vivere sotto lo stesso tetto della suocera, dove si trova anche il marito Behram Dicleli (Aras Aydın), morto cerebralmente ma ancora in vita grazie ad un macchinario che Mualla si rifiuterà di staccare.

Durante il suo soggiorno forzato alla villa, che non troverà ovviamente il beneplacito della madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), Oylum potrà contare sulla vicinanza di Kahraman (Berkay Ateş), il nipote di Mualla che si schiererà in suo favore più di una volta. Non a caso, nel giro di poco tempo, Nazan Tokluca (Meltem Baytok) si renderà conto del fatto che Kahraman sta cominciando a provare dei sentimenti per Oylum, ma preferirà non farne menzione con Mualla per evitare che vada in escandescenze…

Tradimento, trame: Kahraman e Tolga vengono alle mani!

Partendo da questi presupposti, la situazione si ingarbuglierà ancora di più quando Kahraman deciderà di invitare Oylum e Nazan a mangiare fuori casa, portando insieme a loro Can. Sconvolto dalla notizia della gravidanza della moglie Selin (Burcu Söyler) e inconsapevole del fatto che Can è in realtà suo figlio, Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) berrà più del dovuto e si presenterà al picnic, dove inizierà ad offendere pesantemente Kahraman.

I due uomini arriveranno facilmente alle mani nel momento in cui Tolga sottolineerà a Kahraman che sta sperando nella morte del cugino Behram per infilarsi nel letto di Oylum!

Neanche a dirlo, la rissa che si verrà a creare verrà filmata da diverse persone presenti nel locale. E così, nel giro di poche ore, il litigio tra i due uomini finirà su internet…

Tradimento, spoiler: Mualla caccia di casa Oylum

Appena vedrà il video, ìì con le pesanti parole di Tolga, Mualla non esiterà a cacciare con la forza Oylum da casa sua. Convinta che la nuora sia soltanto una meretrice, pronta a “spennare” l’altro erede della sua dinastia, la Dicleli dirà ai suoi uomini che possono riportare Oylum da Güzide, ma ovviamente terrà con sé Can (che avrà ribattezzato “Behram” proprio come il figlio).

Si tratterà di una decisione ingiusta che, ovviamente, metterà ancora una volta Güzide contro Mualla. Ciò anche se quest’ultima, essendo diventata la tutrice legale di Behram (ormai in coma da diverso tempo), avrà il diritto legale di trattenere il nipote nella sua casa.

La spinosa faccenda richiederà anche l'intervento di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), sempre pronto a difendere la Özgüder e i suoi familiari. Un particolare, questo, che farà infuriare la figlia İpek (İlayda Çevik), convinta del fatto che Güzide sia la causa che ha fatto andare in malora il matrimonio dei suoi genitori…