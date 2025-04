Tradimento anticipazioni: Selin ingerisce diverse pasticche e…

Situazione drammatica in arrivo per Selin (Burcu Söyler) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Delusa dalla volontà del marito Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) di porre fine al loro matrimonio, la ragazza non riuscirà a sopportare il dolore e tenterà il suicidio. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà a questa svolta…

Tradimento, news: Tolga vuole il divorzio da Selin!

La faccenda si delineerà nel momento in cui Tolga capirà che non riuscirà mai a dimenticare l’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). A quel punto, il giovane Kaşifoğlu tenterà più volte di riavvicinarsi a Oylum, che però avrà altre cose più importanti alle quali pensare. La Yenersoy dovrà infatti arginare i vari attacchi della suocera Mualla Dicleli (Nursel Köse) che, approfittando della morte cerebrale di Behram (Aras Aydın), le strapperà più volte il figlioletto appena nato Can.

Tuttavia, nonostante i vari inviti del padre Oltan (Cem Bender) di salvare il suo matrimonio, Tolga non riuscirà a fare buon viso e cattivo gioco con Selin, che nel frattempo gli avrà comunicato di essere incinta. Per questo, nonostante il bambino in arrivo, Kaşifoğlu comunicherà alla consorte che vuole il divorzio. Prospettiva che farà sprofondare Selin nelle sconforto più totale…

Tradimento, spoiler: Selin tenta il suicidio

Appena Tolga farà le valigie per andare via, Selin non riuscirà a sopprimere tutto il suo dolore e finirà per ingerire diverse pasticche. Fortunatamente ad arrivare in tempo per salvarla sarà la sorella Serra (İrem Tuncer), che allerterà in fretta i soccorsi, i quali potranno procedere in ospedale con una lavanda gastrica.

Tuttavia, il tentativo di suicidio di Selin sembrerà risolvere un mistero: la dottoressa che le salverà la vita dirà infatti a Tolga che anche il bambino sta bene. Selin sarà quindi davvero in dolce attesa, anche se soltanto qualche giorno prima aveva tentato di mettere in scena una falsa gravidanza, su consiglio di Serra, per tentare di tenere Tolga legato a sé. Lo stesso Tolga che, in preda ai sensi di colpa per il gesto estremo che Selin ha compiuto, prometterà a quest’ultima che da quel momento in avanti si comporterà come il marito che merita.

Tradimento, trame: gender reveal per Tolga e Selin

Come primo passo, Tolga darà infatti il suo consenso a Selin di organizzare un gender reveal per scoprire il sesso del loro bambino. Si tratterà di una festa, organizzata da Serra, con amici e parenti, durante la quale, attraverso dei palloncini rosa racchiusi in una scatola, i coniugi Kaşifoğlu apprenderanno che diventeranno genitori di una femminuccia.

Una notizia che Serra spiattellerà subito sui social, attraverso una diretta che darà modo di scoprire tutto quanto a Oylum, ancora innamorata di Tolga…