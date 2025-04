Tradimento anticipazioni: Selin ordina a Oylum di stare lontana da Tolga!

Dall’amicizia all’odio il passo è breve. Lo sanno bene Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Selin (Burcu Söyler), ormai da tempo in rotta di collisione a causa dei sentimenti che entrambe provano per Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la rossa sentirà l’esigenza di intimare all’ormai ex amica di stare lontana dal marito…

Tradimento, news: Selin cerca di far credere a Tolga di essere incinta

La storyline partirà quando, stanca della sua crisi matrimoniale con Tolga, Selin deciderà di seguire un consiglio della sorella Serra (İrem Tuncer) e cercherà di far credere al marito di essere incinta di quattro mesi. Certo del fatto che hanno sempre preso delle precauzioni per evitare che ciò accadesse, compresa una pastiglia anticoncezionale presa puntualmente dalla consorte, Tolga non cascherà nel tranello di Selin e l’accuserà di stare portando avanti l’ennesima messinscena per cercare disperatamente di tenerlo legato a sé.

Convinzione che comincerà a scricchiolare quando, a sorpresa, Selin si presenterà dal suocero Oltan (Cem Bender) con le analisi in grado di dimostrare che è davvero in dolce attesa. Si tratta dell’ennesima menzogna messa in atto dalla giovane signora Kaşifoğlu oppure quest’ultima si sarà resa conto davvero di essere incinta?

Tradimento, spoiler: Selin intima a Oylum di stare lontana da Tolga!

A quel punto, a Tolga non resterà altro da fare se non adattarsi all’idea che diventerà il padre del figlio di Selin entro pochissimi mesi. Tuttavia, l’ingegnere informatico non potrà fare a meno di sentirsi preso in giro e recriminerà alla moglie di non aver preso appositamente la pillola anticoncezionale soltanto per incastrarlo.

Una situazione a dir poco spinosa, che costringerà Selin a spingersi oltre al limite. Vi anticipiamo infatti che la ragazza seguirà Oylum fino ad un parco giochi e le porterà via per qualche secondo la carrozzina con il piccolo Can. Dopo averla spaventata, Selin si farà dunque vedere dalla Yenersoy e, oltre ad annunciare di essere incinta, le intimerà in malo modo di uscire dalla vita di Tolga. Minacce alle quali Oylum non si piegherà, sottolineando che è Kaşifoğlu a cercarla in continuazione…

Tradimento, trame: Tolga reagisce male alla gravidanza di Selin!

Nelle ore successive, la tensione aumenterà ulteriormente. Possiamo infatti anticiparvi che Tolga seguirà Oylum fino ad un picnic organizzato da Kahraman (Berkay Ateş) al quale sarà presente anche Nazan Tokluca (Meltem Baytok). Ubriaco e in preda alla gelosia più totale, Tolga accuserà dunque Kahraman di stare facendo di tutto per avvicinarsi a Oylum.

Parole a cui seguirà un’insinuazione: Tolga dirà infatti che Kahraman sta sperando nella morte del cugino Behram Dicleli (Aras Aydın), ormai da tempo attaccato ad una macchina, per infilarsi nel letto di Oylum. Tale accusa innescherà una rissa fisica tra i due, interrotta dall’intervento della Yenersoy, che dirà a chiare lettere a Tolga che deve andarsene.

La rissa nel giro di poco tempo avrà delle spiacevoli ripercussioni sulla stessa Oylum quando la suocera Mualla (Nursel Köse) vedrà su internet il video di quanto accaduto tra Tolga e il nipote Kahraman…