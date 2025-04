Tradimento anticipazioni: Tolga vuole divorziare da Selin! Ecco perché

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento il matrimonio infelice tra Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Selin (Burcu Söyler) sembrerà arrivare fino ad un punto di non ritorno. Non a caso, l’ingegnere prenderà la decisione di divorziare per porre fine alle sue sofferenze…

Tradimento, news: Selin è davvero incinta?

La storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Serra (İrem Tunce) consiglierà a Selin di fingere di essere incinta se vuole evitare che Tolga pensi in continuazione all’ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Anche se inizialmente sarà titubante ad agire in quel modo, alla fine Selin si lascerà sopraffare dai suoi timori e farà sapere a Tolga di essere in dolce attesa da circa quattro mesi.

Certo di avere sempre preso le giuste precauzioni affinché non sorgesse una gravidanza indesiderata, Tolga capirà subito che la moglie sta mentendo. Ciò almeno fino a quando Selin non si presenterà dal padre Oltan (Cem Bender) con le prove in grado di dimostrare che sta davvero aspettando un figlio da lui (anche se, ovviamente, i telespettatori non potranno fare a meno di domandarsi se tali prove non possano essere state in qualche modo contraffatte per mantenere in piedi la menzogna)…

Tradimento, trame: Tolga pensa solo ad Oylum

Tuttavia, l’escamotage (vero o falso) messo in piedi da Selin non porterà ai risultati sperati. Data la morte cerebrale di Behram Dicleli (Aras Aydın), mantenuto in vita soltanto da un macchinario che Mualla (Nursel Köse) si rifiuterà di staccare, Tolga inizierà a sperare in una nuova possibilità di rappacificazione con Oylum.

Una lontana speranza che non si spegnerà nemmeno quando la Yenersoy ribadirà che ormai il suo posto è al fianco della suocera Mualla, che l’ha appunto costretta a trasferirsi nella sua casa dopo averle sottratto per ben due volte il piccolo Can. Idea che Tolga – ignaro del fatto che in realtà il bambino sia suo figlio e non di Behram – non vorrà affatto rispettare!

Tradimento, spoiler: Tolga vuole divorziare da Selin!

Non a caso, Kaşifoğlu si renderà protagonista di una rissa insieme a Kahraman (Berkay Ateş), il cugino di Behram. E proprio a causa della rissa, Mualla deciderà di cacciare dalla sua abitazione Oylum, impedendole di vedere Can.

Mualla prenderà tale decisione quando, attraverso un video postato sul web, sentirà Tolga accusare Kahraman di sperare nella morte di Behram per infilarsi nel letto di Oylum. Piuttosto che prendersela con il nipote, Mualla riverserà la sua ira contro Oylum, ormai certa che la nuora stia usando le sue tattiche per accalappiarsi l’altro erede della sua dinastia quando Behram non ci sarà più.

Visto che si sentirà in parte responsabile di quanto accaduto a Oylum, Tolga finirà dunque per crogiolarsi nel suo dolore e, incurante del consiglio del padre Oltan di ricucire il suo matrimonio per il bene del bimbo che sta per arrivare, comunicherà a Selin che vuole il divorzio!

Tolga avrà questa intenzione perché sarà stanco di ferire le persone che gli stanno intorno, ma la decisione non troverà il beneplacito di Selin, che lo supplicherà di restare al suo fianco. E tutto ciò sarà soltanto il preludio di altre sofferenze per Tolga e non solo…