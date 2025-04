Tradimento: Kahraman bacia Oylum ma… | Anticipazioni

Al cuore non si comanda, soprattutto quando hai a che fare tutti i giorni con la donna della quale ti sei innamorato. È questa la difficile situazione che toccherà in sorte a Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’uomo svilupperà dei sentimenti sempre più forti nei confronti di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), la moglie del cugino Behram Dicleli (Aras Aydın), e la situazione si farà sempre più difficile…

Tradimento, news: Kahraman e i sentimenti nei riguardi di Oylum

Anche se i medici constateranno la morte cerebrale di Behram, Mualla (Nursel Köse) si rifiuterà di staccare i macchinari che tengono in vita il figlio. A quel punto, pur di stare accanto al piccolo Can, Oylum si troverà costretta a vivere sotto lo stesso tetto della suocera, dove potrà approfondire anche il rapporto con Kahraman.

Da un lato Kahraman difenderà Oylum da ogni tipo di sopruso della zia, forzando quest’ultima anche a riammettere la ragazza nella villa dopo un forte litigio. Dall’altro Nazan Tokluca (Meltem Baytok) capirà subito che il cugino ha cominciato a provare dei sentimenti per la Yenersoy e lo metterà alle strette finché non le confesserà tutta la verità.

Tradimento, spoiler: Kahraman bacia Oylum

In tal senso, c’è da dire che Kahraman giurerà a Nazan che non intende fare alcun passo con Oylum anche in rispetto di Behram, che nonostante tutto è ancora in vita grazie ai macchinari che Mualla si è rifiutata di staccare. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, per Kahraman sarà sempre più difficile mantenere tale promessa, tant’è che un giorno non riuscirà a frenare l’attrazione che sente per Oylum.

In pratica, la Yenersoy perderà l’equilibrio mentre starà scendendo le scale. A quel punto, Kahraman riuscirà a sorreggerla giusto in tempo per impedirle di cadere. E così, senza controllarsi, l’imprenditore finirà per dare un bacio sulle labbra a Oylum, che resterà attonita di fronte a tale gesto. Tra i due conoscenti si creerà dunque un clima piuttosto freddo, che peggiorerà quando Kahraman farà una clamorosa scoperta…

Tradimento, trame: la scoperta di Kahraman su Oylum

Possiamo anticiparvi che, contemporaneamente a tutti questi fatti, Kahraman continuerà ad investigare sull’attentato a Behram e scoprirà che una donna, qualche giorno prima rispetto all’evento, aveva incontrato un sicario per dargli indicazioni su quanto doveva fare.

Appena entrerà in possesso del filmato, Sarpoglu resterà dunque di sasso quando capirà che la donna che ha pagato apparentemente il killer era proprio Oylum!

Sconvolto, in primis perché non potrà credere all’eventualità che la Yenersoy abbia davvero commissionato l’attentato a Behram, Kahraman non renderà partecipe Mualla della sua apparente scoperta. Tuttavia, l’uomo confesserà il “segreto” a Nazan, incredula proprio come lui di fronte alla possibilità che sia stata Oylum a decidere di uccidere il marito.

Dubbio che, giocoforza, si porranno anche i telespettatori, dato che Oylum nell'ultimo periodo aveva dato l'impressione di essersi rassegnata all'idea di vivere al fianco di Behram, nonostante la scoperta della reale paternità del piccolo Can. La storyline legata all'omicidio di Behram, perché di fatto di quello si tratterà, non sarà comunque ancora del tutto conclusa…