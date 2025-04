Tradimento: il matrimonio di Tolga e Selin | Anticipazioni

Le ultimissime puntate della prima stagione di Tradimento saranno contraddistinte da diversi matrimoni. Dopo l’unione forzata tra Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e Behram Dicleli (Aras Aydın) e quella segreta tra Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) e Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman), i telespettatori si troveranno infatti ad assistere alle nozze tra Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e Selin (Burcu Söyler). L’evento verrà anticipato da una serie di “imprevisti”…

Tradimento, news: Oltan cerca di boicottare le nozze

Tutto partirà nel momento in cui Tolga deciderà di presentare Selin al padre Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Certo che il figlio sia ancora innamorato di Oylum, ormai già in attesa di un figlio da Behram, l’imprenditore riterrà che Tolga stia per commettere una sciocchezza e cercherà con forza di bloccare l’imminente matrimonio con Selin, per il quale sarà stata già fissata una data.

Puntando sul fatto che Fatih, il padre di Selin, non è favorevole all’unione per la differenza enorme di classe sociale tra i due fidanzati, Oltan darà dunque il via alla sua “offensiva”. In pratica, Kaşifoğlu si presenterà nel negozio di Fatih e gli dirà di fare il possibile per convincere Selin a non sposare Tolga. Come se non bastasse, per convincere il “consuocero” ad agire, Oltan sottolineerà che il figlio si stanca presto delle sue “frequentazioni” e dunque potrebbe rendere infelice Selin.

Tradimento, trame: Selin disposta a rinunciare a Tolga ma…

Colpito dalle parole di Oltan, Fatih parlerà a chiare lettere a Selin ed esprimerà ancora una volta la sua contrarietà al matrimonio. A quel punto, Selin sceglierà di dare ascolto al padre e restituirà a Tolga l’anello di fidanzamento, rompendo di fatto con lui.

Contrariamente ad ogni pronostico, la separazione durerà pochissimo! Appena noterà che Tolga è triste per via della rottura con Selin, Oltan prenderà in considerazione l’idea di essersi sbagliato e, per questo, Kaşifoğlu si impegnerà per far tornare la pace tra i due attraverso una cena nella quale inviterà tutta la famiglia di Selin.

Un risvolto positivo che renderà felice Serra (İrem Tuncer), la sorella di Selin, certa del fatto che con il matrimonio potrà beneficiare anche lei della ricchezza del cognatino. Non a caso, Serra sarà al settimo cielo quando Selin le chiederà di occuparsi di tutti i preparativi del matrimonio…

Le nozze avverranno nel trentacinquesimo episodio della dizi, che è anche l’ultimo della prima stagione. Il lieto evento vedrà anche il coinvolgimento di Behram, dato che Selin e Tolga sceglieranno come location un albergo che avrà acquistato di recente. Particolare che Behram riuscirà a mantenere nascosto agli sposi chiedendo al fidato Ercan di fingere di essere il proprietario.

Il matrimonio avverrà senza alcun tipo di intoppo, anche se Tolga avrà un momento di esitazione quando dovrà pronunciare il suo sì. Alla fine Selin diventerà dunque a tutti gli effetti la signora Kaşifoğlu, anche se sarà chiaro che il cuore del neo sposino batte ancora per Oylum. Il “quadrilatero” giovane della soap è destinato dunque a tenere banco per tantissimo tempo, anche per via di un clamoroso colpo di scena, che verrà fuori nella seconda stagione, in grado di mescolare tutte le carte in tavola… Seguici su Instagram.