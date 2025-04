Tradimento: Oylum, brutto incidente d’auto! Cosa le accadrà? | Anticipazioni

Tanti momenti di tensione sono in arrivo nel gran finale della prima stagione di Tradimento. Uno di questi avrà per protagonista Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), che rischierà la vita a causa di un piano ordito dal marito Behram Dicleli (Aras Aydın) con la complicità della madre Mualla (Nursel Köse)…

Tradimento, news: Oylum e l’esame di ingegneria biomedica

La storyline partirà nel giorno in cui Oylum starà per sostenere l’esame d’accesso alla facoltà di ingegneria biomedica. Anche se sarà ormai al settimo mese di gravidanza, la Yenersoy vorrà mantenere fede alla promessa fatta alla madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), ossia continuare gli studi nonostante l’imminente arrivo del bambino.

Tale volontà non renderà però felice la suocera Mualla, certa che la nuora debba procrastinare il suo impegno almeno finché il piccolo nipote non sarà un po’ cresciuto. Parere che troverà concorde Behram, il quale non saprà però come interferire nella scelta della moglie. Dicleli non vorrà infatti negarle apertamente di sostenere l’esame, sia per non indispettire Oylum e sia per non attirare l’ira di Güzide, già infuriata con lui per la scenata di gelosia che ha fatto tre mesi prima alla moglie alla cena matrimoniale di Ozan (Yusuf Çim) e Zeliş (Selin Kahraman)…

Tradimento, trame: Behram cerca di sabotare l’esame di Oylum, ecco come

Spinto da Mualla ad agire nell’ombra, Behram escogiterà dunque un piano per impedire a Oylum di arrivare in tempo all’esame. In pratica, Dicleli convincerà la consorte a non aspettare Güzide per recarsi in facoltà e le metterà a disposizione l’autista Levent per accompagnarla.

Evidentemente d’accordo con lui, lo scagnozzo seguirà dunque una strada dove ad un certo punto incontrerà un falso lavoratore alle prese con un camion in panne, lo stesso che a sua volta sarà stato portato lì da un altro uomo di Behram.

Levent e il suo complice fingeranno quindi per diversi minuti di non riuscire a rimettere in moto la vettura. Spazientita, Oylum darà dunque ordine a Levent di seguire una strada secondaria, comando al quale l’autista non potrà più opporsi anche se avviserà la Yenersoy della pericolosità del sentiero secondario che vuole percorrere.

Tradimento, spoiler: brutto incidente d’auto per Oylum…

Visto che la strada non sarà asfaltata e presenterà delle grosse buche, possiamo anticiparvi che ad un certo punto Levent perderà il controllo dell’auto e si schianterà contro un albero. Da un lato l’autista perderà immediatamente i sensi e non potrà chiedere aiuto, dall’altro anche Oylum si sarà fatta malissimo e, oltre ad essere incosciente, presenterà una ferita sia sulla nuca e sia vicino al pancione.

In ospedale, le condizioni di salute di Oylum appariranno fin da subito piuttosto precarie. Behram non potrà dunque fare a meno di sentirsi in colpa appena i medici gli comunicheranno che le vite della moglie e del bambino sono in pericolo. Non a caso, i dottori gli diranno che, molto probabilmente, non riusciranno a salvare entrambi, motivo per il quale lo inviteranno a cominciare a pensare chi debba vivere oppure no tra i due.

La sconvolgente notizia scuoterà non solo Behram ma pure Güzide e Tarik (Mustafa Uğurlu), increduli di fronte alla sorte avversa capitata a Oylum. Tuttavia, la tensione non sarà ancora del tutto esplosa: nel giro di pochi minuti, infatti, sarà anche qualcun altro a finire tra la vita e la morte in un letto d’ospedale… Seguici su Instagram.