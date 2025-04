Tradimento: Selin perde la bambina e… | Anticipazioni

La fortuna non sorriderà a Selin (Burcu Söyler) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. La donna perderà infatti la bambina che aspetta dal marito Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), ma questa non sarà l’unica tragica notizia che dovrà digerire…

Tradimento, news: Selin tenta il suicidio

La storyline partirà quando, su consiglio della sorella Serra (İrem Tuncer), Selin tenterà di far credere a Tolga di essere rimasta incinta. Date le precauzioni prese all’interno del suo matrimonio, il Kaşifoğlu non crederà minimamente alle parole della consorte, che nel giro di poco tempo scoprirà però di essere davvero in dolce attesa e porterà le prove al suocero Oltan (Cem Bender).

A quel punto, Tolga si sentirà preso in giro dalla consorte (che ammetterà di non aver preso sempre la pastiglia anticoncezionale) e comunicherà a Selin che vuole il divorzio. La richiesta farà perdere letteralmente la ragione a Selin, la quale ingerirà diverse pasticche e verrà salvata in extremis dai medici grazie ad una lavanda gastrica.

In seguito a tutti questi fatti, Tolga si farà dunque prendere dai sensi di colpa e, nonostante i sentimenti che ancora prova per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), darà una chance al suo rapporto con Selin e le prometterà che ci sarà sia per lei e sia per il figlio che aspettano.

Tradimento, trame: lo strano presentimento di Selin

Qualche settimana dopo, apparentemente felici, Selin e Tolga organizzeranno un gender reveal e scopriranno che stanno per diventare genitori di una femminuccia. Notizia che riempirà di gioia i coniugi Kaşifoğlu, almeno finché una disgrazia non si abbatterà su di loro.

Mentre Tolga sarà fuori dalla Turchia per un viaggio di lavoro all’estero, Selin spiegherà a Serra di non aver sentito la bambina muoversi dentro la sua pancia dal giorno precedente. Presa dal timore che possa essere successo qualcosa alla sua piccolina, Selin chiederà dunque a Serra di telefonare a Oltan affinché possa accompagnarla in ospedale. Una premura che farà da apripista ad un grande dolore per Selin…

Tradimento, spoiler: Selin perde la bambina e…

Possiamo infatti anticiparvi che, al termine di un’ecografia di emergenza, la dottoressa comunicherà a Selin che purtroppo la bambina è morta, motivo per il quale è necessario intervenire con un raschiamento prima che sorga una pericolosa infezione. Sotto choc, Selin tenterà di tirarsi indietro per non farsi operare, ma poi Serra e Oltan la faranno ragionare, sottolineando che nulla le vieta in futuro di avere altri figli con Tolga.

Parole che, purtroppo, non corrisponderanno alla verità: a causa di una complicazione, l’equipe medica si troverà infatti costretta a togliere l’utero a Selin, levandole di fatto per sempre la possibilità di diventare madre. Come facilmente prevedibile, Selin non accoglierà di buon grado di essere diventata sterile e si lascerà andare ad un amaro pianto.

Uno sfogo a cui seguirà una frase emblematica di Oltan, che dirà a Serra e a Selin che Tolga non dovrà mai sapere né dell’aborto e né della sterilità sopraggiunta. Ma per quale motivo il Kaşifoğlu Senior deciderà di agire in quel modo? Ve lo spiegheremo prestissimo… Seguici su Instagram.