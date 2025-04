Tradimento: Tarik, ecco con chi si alleerà! | Anticipazioni

I telespettatori di Tradimento lo hanno capito ormai da diverso tempo: di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non ci può affatto fidare. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, l’avvocato si renderà protagonista di un altro bruttissimo gesto ai danni dell’ex moglie Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Vediamo insieme di cosa si tratta…

Tradimento, news: il piano di İpek e Azra riesce male e…

Tutto partirà quando la perfida İpek Okuyan (İlayda Çevik) confiderà alla sua “alleata” Azra (Alize Gördüm) che considera Güzide responsabile del suicidio della madre. La giovane si sarà infatti convinta dell’idea che il padre Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) avrebbe vissuto un matrimonio felice con la sua mamma se solo non avesse conosciuto prima Güzide, donna della quale è sempre stato innamorato.

Dal canto suo, Azra ce l’avrà invece con la Özgüder per un’altra ragione. La giovane riterrà la donna colpevole di un mancato prestito non concesso da Tarik e del successivo suicidio del padre. Per questo, con l’aiuto di Serra (İrem Tuncer), Azra e İpek assolderanno un attore, Suat, per coinvolgere Güzide in un finto scandalo legato ad una sua presunta corruzione. Tranello che però non riuscirà nel migliore dei modi…

Tradimento, trame: Güzide maschera Azra

In pratica, Suat farà credere a Güzide che un giudice gli stia chiedendo in cambio del denaro per fargli ottenere la vittoria in un caso di eredità. L’attore registrerà tale conversazione e la consegnerà a İpek, che poi la rimaneggerà con l’aiuto di un tecnico per far pensare che sia stata proprio Güzide a chiedere i soldi, finendo per macchiarsi del reato di corruzione.

Messa in guardia da Yeşim Denizeren (Asena Girişken) su una strana conversazione di Azra sul suo conto origliata per caso, Güzide non farà fatica a unire tutti i tasselli del puzzle quando verrà coinvolta nello scandalo. La nostra protagonista si farà dunque ospitare sulla rete televisiva che l’ha accusata del crimine. Così, oltre a gettare delle ombre sul conto di Tarik, Güzide dirà che è stata Azra a sporcare il suo nome.

Tradimento, spoiler: Tarik si allea con İpek e Azra

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Fino a quel momento estraneo al fatto, Tarik metterà Azra con le spalle al muro e la obbligherà a confessargli perché abbia ordito il piano contro Güzide. Come se non bastasse, l’avvocato Yenersoy pretenderà poi di vedere İpek, la quale non esiterà a mostrargli tutto il rancore che prova per Güzide a causa della morte della madre.

A quel punto, dato che l'ex moglie lo considererà già colpevole di quanto accaduto, Tarik proporrà un patto a İpek. Yenersoy sottolineerà che anche lui non vuole che Güzide e Sezai si mettano insieme e proporrà alla Okuyan di collaborare per far sì che ciò non accada. Un patto al quale ovviamente İpek aderirà senza remore, così come Azra…