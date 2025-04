Tradimento: Tarik sposerà davvero Yeşim? | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) sarà davvero disposta a tutto pur di diventare la moglie di Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Non a caso, la donna darà il via ad un vero e proprio ricatto per costringere l’avvocato a sposarla, ma non tutto andrà per il verso giusto…

Tradimento, news: inizia il ricatto di Yesim

La storyline partirà quando Tarik fingerà di voler appianare i rapporti con Yeşim per impedirle di avviare una battaglia legale per l’affidamento della piccola Öykü Yenersoy (Masal Ayşe Gençer) con l’aiuto di Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Tuttavia, appena tornerà a vivere sotto il suo stesso tetto, Yeşim verrà trattata da Tarik come una vera e propria schiava e perderà la pazienza.

Certa che l’uomo abbia finto soltanto per tenersela buona, Yeşim farà una copia del video dove si vede Tarik uccidere un suo losco complice. Dopo ciò, nasconderà il suddetto video in una cassetta di sicurezza e consegnerà la chiave della stessa a Güzide, alla quale farà promettere di aprirla soltanto qualora dovesse succederle qualcosa.

A quel punto, la Denizeren farà sapere a Tarik di essere in possesso del filmato in grado di incriminarlo per omicidio e gli porrà alcune condizioni per tacere. In pratica, Yeşim pretenderà che l’uomo cominci a rispettarla e che diventi suo marito in tempi brevissimi.

Tradimento, spoiler: Tarik non si presenta al matrimonio con Yeşim ma…

In ogni caso, sarà davvero così facile per Yeşim diventare la signora Yenersoy? In realtà, vi anticipiamo sin da ora che l’impresa si rivelerà più difficile del previsto: nel giorno prefissato per le nozze, infatti, Yeşim si presenterà in municipio accompagnata dalla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), scelta come sua testimone, ma dello sposo… non ci sarà traccia!

Passata mezz’ora rispetto all’orario preventivato, l’officiante si vedrà dunque costretto ad annullare la cerimonia, con grande disappunto di Yeşim che andrà su tutte le furie. Negli stessi momenti, Güzide verrà tamponata da un misterioso uomo che, con l’aiuto di un complice, riuscirà a rubarle l’auto.

L’azione sarà evidentemente collegata alle nozze saltate, visto che Tarik avrà chiesto ai due scagnozzi di entrare in possesso della chiave di sicurezza dove Yeşim ha nascosto il video.

Tradimento, trame: Yeşim è sempre un passo avanti rispetto a Tarik

Comunque sia, tale messinscena non riuscirà totalmente. Per paura di ripercussioni da parte di Tarik, Yeşim avrà infatti trasferito il video in un altro posto sicuro, lontano dalla cassetta di sicurezza della quale avrà consegnato la chiave a Güzide.

A Tarik non resterà dunque altra scelta se non quella di tornare a casa e cercare di chiedere scusa a Yeşim, attraverso un mazzo di fiori e una prestigiosa collana. Quella sera stessa, Tarik frugherà poi tra le cose della compagna e si imbatterà in una chiavetta usb, motivo per il quale crederà di avere trovato finalmente il filmato.

Anche in questo caso, Yenersoy farà però un buco nell'acqua: all'interno dell'oggetto ci sarà un altro video della Denizeren, che gli comunicherà che ha già nascosto il video altrove. Insomma, stavolta Yeşim dimostrerà di essere davvero un passo avanti rispetto a Tarik. E l'avvocato sarà sempre più vicino ad un matrimonio che in realtà vorrebbe evitare…