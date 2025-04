Un posto al sole: Michele sempre più turbato da Agata Rolando | Anticipazioni

Oltre a non aver ancora risolto i suoi problemi di salute, a Un posto al sole Michele Saviani (Alberto Rossi) è attualmente nervoso per aver scoperto che dal suo computer sono spariti tutti i file che inchiodavano Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) alle sue responsabilità. Il giornalista è convinto che sia stato proprio Gennaro a cancellare il contenuto compromettente, e noi sappiamo che in effetti è così. Ma presto Saviani avrà anche altro per la testa…

Durante i suoi stati di incoscienza dovuti al proiettile sparato da Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), il nostro protagonista è stato sempre accompagnato da una presenza particolare: una donna che sembrava l’unica in grado di riconoscerlo e dargli forza. E per lui sta per arrivare il momento di conoscere questa donna “dal vivo”…

Occhio dunque a ciò che succederà poco prima di Pasqua: Michele farà un incontro casuale con Agata Rolando (questo il nome della donna, interpretata dall’attrice Maria Cristina Mastrangeli), incontro destinato a lasciarlo a dir poco turbato anche perché, come presto scopriremo, la signora in questione sembra possedere davvero delle facoltà non comuni…

Insomma, il mistero continua. Intanto, però, le precarie condizioni di Michele produrranno un altro effetto, molto meno misterioso: Luca De Santis (Luigi Di Fiore), nel vedere il suo amico assistito da Silvia (Luisa Amatucci), temerà di "fare la stessa fine", diciamo così. Di conseguenza Luca, prima di diventare un eventuale peso per Giulia (Marina Tagliaferri), potrebbe prendere una decisione…