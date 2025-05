Anticipazioni Beautiful: chi muore nel 2025 – 2026? Omicidi e malattie in vista!

Un felice evento interesserà prossimamente i fan italiani di Beautiful: come già riportato in un nostro precedente post, la soap americana più vista al mondo sta per girare alcune puntate in Italia, tra Napoli e Capri, che i telespettatori statunitensi vedranno a luglio.

Prima che si arrivi a questo, però, chi segue le avventure dei Forrester su Canale 5 sappia che si va incontro a una stagione molto meno lieta e, anzi, piuttosto “noir”, in cui ci saranno morti ammazzati e personaggi che penseranno che il loro destino sia segnato (anche se poi nei fatti rimarranno vivi e vegeti). Vediamo i casi più eclatanti…

Eric Forrester, patriarca della famiglia, proprio in questo periodo nelle puntate italiane sta affrontando una grave malattia che, almeno in teoria, gli lascia solo alcuni mesi di vita. Nonostante ciò, lo stilista sta cercando di nascondere la sua condizione per continuare a lavorare e mantenere il controllo sulla Forrester Creations, ma le sue condizioni peggioreranno rapidamente. Alla fine morirà davvero? Ovviamente… no!

Tom Starr, ex senzatetto assunto da Deacon al ristorante “Il Giardino”, verrà avvelenato da un misterioso individuo che indossa guanti bianchi. La sua morte darà il via a un’indagine ricca di colpi di scena, soprattutto dopo la scoperta che Tom potrebbe essere il padre biologico di Luna Nozawa.

Hollis, il giovane cameriere che qualche tempo fa ebbe anche un “filarino” con Brooke, sarà trovato morto in circostanze misteriose. Nonostante inizialmente si penserà a un’overdose, le similitudini con la brutta fine di Tom faranno sospettare un omicidio.

Vi anticipiamo che sia la dipartita di Tom che quella di Hollis avverranno per colpa della stessa mano. Sarà Steffy a capire chi è stato e per questo motivo la giovane Forrester passerà un gran brutto quarto d’ora!

Voltiamo pagina. Come già sapete, Taylor Hayes sta per scomparire dalle puntate italiane di Beautiful. Quando (tra molti mesi) ricomparirà, avrà un nuovo volto (quello dell’attrice Rebecca Budig) e scoprirà di essere affetta da un’insufficienza cardiaca terminale. La psicologa sceglierà di non informare subito la famiglia, confidandosi solo con Li Finnegan. Tuttavia, Ridge scoprirà la verità dopo averla trovata priva di sensi, portando a momenti di grande commozione. La vicenda, comunque, finirà a tarallucci e vino: se volete saperne di più, ne parliamo QUI.

E infine: occhio perché anche Sheila tra non troppo tempo sembrerà aver esalato l’ultimo respiro. Per come verrà impostata la vicenda, non ci saranno molti dubbi sul passaggio a miglior vita della Carter, ma ricordate che l’erba cattiva non muore mai…

