Anticipazioni Un posto al sole: Gianluca manterrà davvero il silenzio su Luca?

A Un posto al sole, saranno settimane di grandi pianti: quelli di Giulia (Marina Tagliaferri), che continuerà a non darsi pace per la scomparsa di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) e alla fine deciderà di avvertire la polizia.

L’unica nota positiva in questa storyline così drammatica è che la signora Poggi farà pace presto con suo figlio Niko (Luca Turco), col quale ha avuto di recente un profondo disaccordo proprio sulla gestione del “caso-Luca”. Per il resto, la nostra protagonista continuerà a essere inconsolabile, anche quando riceverà una telefonata dalla nipotina Bianca (una piccola “guest appearance” di cui non ci stupiamo, visto che poco tempo fa erano apparse sui social delle foto della giovanissima attrice Sofia Piccirillo sul set di Upas).

Tuttavia, occhio perché gradualmente la situazione inizierà a sbloccarsi: Gianluca (Flavio Gismondi) assisterà a una delle tante crisi di Luca e inizierà a preoccuparsi sul serio, tenuto conto soprattutto che De Santis starà intanto decidendo di andare via anche da lì…

A quel punto, il passo sarà breve visto che ci sarà un contatto telefonico tra Gianluca e Giulia, la quale di conseguenza prenderà un’importante decisione! Quale sarà? Seguici su Instagram.