Beautiful, anticipazioni americane: Hope torna alla Forrester (e da Carter)

Tempo di riconciliazione nelle puntate americane di Beautiful, dove Hope Logan è impegnata a ricucire gli strappi personali e lavorativi degli ultimi mesi. La molla che ha portato la figlia di Brooke a risolvere i suoi principali problemi è stata la scoperta della malattia terminale di Liam Spencer, a cui è stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile e per il quale, al momento, sembrano essere disponibili solo terapie che in teoria potrebbero prolungargli la vita (sebbene al prezzo di un alto deperimento fisico).

In attesa di scoprire quale destino attenda il giovane editore, coloro che sono a conoscenza della sua condizione si stanno mettendo all’opera per esaudirne i desideri. Liam infatti, preoccupato di perdersi la vita delle sue bambine Beth e Kelly, desidera lasciarsi alle spalle per loro una condizione di pace che, inevitabilmente, richiede una riconciliazione tra le loro madre, Hope appunto, e Steffy Finnegan.

Beautiful, trame americane: Daphne Rose si è invaghita di Carter

Quest’ultima, nonostante il desiderio di Liam di nascondere la propria malattia, ha deciso di informarne Hope, ritenendo corretto che la Logan arrivasse preparata al momento in cui Beth avrebbe dovuto dire addio al padre. Mossa che, successivamente, lo stesso Liam ha compreso e accettato. Devastata dalla notizia, Hope ha dichiarato a Liam la profondità del legame che, nonostante tutto, ancora la lega a lui, parole che sono state origliate (come inevitabile in Beautiful) da Carter Walton.

La relazione tra Carter e Hope aveva raggiunto un momento di crisi quando l’avvocato aveva riconsegnato il controllo della Forrester Creations ai suoi proprietari, senza combattere a sufficienza (almeno agli occhi di Hope) per garantire anche a lei un perdono e un posto di lavoro nella casa di moda. Da allora Carter ha subito la corte serrata di Daphne Rose, creatrice di profumi assunta da Steffy e che, se inizialmente si sarebbe dovuta avvicinare a Carter per riportare la casa di moda ai suoi proprietari, ha finito per invaghirsi davvero di lui.

Beautiful, spoiler USA: Hope dichiara a Carter il suo amore

Dunque, con le parole di avvertimento di Daphne nella testa, Carter ha subito frainteso il dialogo tra Hope e Liam, credendo di essere stato uno sciocco nel pensare che la figlia di Brooke lo abbia mai davvero amato. E così, mentre lui si faceva consolare da Daphne, Liam spingeva Hope a perdonare Carter, certo del sentimento che li unisce e desideroso di saperla felice con la persona giusta quando arriverà per lui il momento dell’addio. Hope è così corsa da Carter, spiegandogli tutto e dichiarandogli il proprio amore.

Beautiful, news americane: pace tra Steffy e Hope

Quella con Carter, però, non è l’unica pace che la tragedia ha portato nella vita di Hope: la Logan, infatti, ha inaspettatamente ricevuto da Steffy un ramoscello di ulivo quando la giovane Forrester, sentendosi vicina alla rivale nella sofferenza di perdere il padre della propria figlia, le ha proposto di porre fine al lungo scontro tra loro: per Steffy dovranno essere solidali e forti insieme per accompagnare Beth e Kelly in una vita senza il loro padre.

Per sancire la riconciliazione, Steffy ha riportato Hope alla Forrester Creations, senza al momento divulgare i motivi che l’hanno spinta a cambiare idea così radicalmente. Sebbene Steffy non sia ancora disponibile a rilanciare la Hope For The Future, per lei Hope merita comunque un posto nella casa di moda. Seguici su Instagram.