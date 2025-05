La Promessa anticipazioni: arriva Gloria, un’istitutrice per Jana

Niente da fare: Cruz Ezquerdo (Eva Martin) studierà davvero qualsiasi cosa per mettere in difficoltà la povera Jana Exposito (Ana Garces). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, deciderà di assumere Gloria Ros (Gemma Brió), un’intransigente istitutrice, affinché le dia nozioni su come comportarsi nell’alta società e non far sfigurare il figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho)…

La Promessa, news: Jana si trasferisce nella zona nobile della tenuta

La storyline arriverà al punto di svolta quando Jana accetterà di lasciare il suo ruolo di domestica per dare una possibilità alla sua storia d’amore con Manuel. Seppur inizialmente titubante, accetterà dunque la proposta dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz di trasferirsi nella zona nobile della tenuta.

Tuttavia, il trasferimento segnerà l’inizio di un vero incubo per Jana: decisa a metterla in difficoltà per spingerla a rinunciare a Manuel, Cruz le renderà infatti la vita impossibile. Con l’aiuto di Petra Arcos (Marga Martinez), la marchesa imporrà alla servitù di non dare più nessuna confidenza alla “nuora” e di tenerla a debita distanza come se fosse una vera e propria componente della sua famiglia.

Inoltre, la dark lady penserà anche a diverse situazioni umilianti per la Exposito: ad esempio, organizzerà una cena dove Jana non sappia gestire le varie posate e farà sì che non abbia nemmeno un vestito adatto per la serata. Di conseguenza, nonostante l’appoggio di Manuel e alcuni membri della famiglia, Jana farà fatica ad adattarsi alla sua nuova vita e si sentirà fuori posto.

La Promessa, spoiler: Gloria, un’istitutrice per Jana

Il peggio dovrà ancora venire: dati i clamorosi insuccessi di Jana, in realtà ben studiati proprio per farla cadere in errore, Cruz penserà di intensificare le sue “torture” con l’assunzione di Gloria, una qualificata istitutrice che dovrà insegnarle come si sta in società.

Contrariamente ad ogni tipo di pronostico, Jana accetterà anche quest’ennesimo abuso da parte della Ezquerdo e si farà dare delle lezioni da Gloria. Dato che l’allieva apprenderà in fretta, la Ros darà il permesso alla Exposito di partecipare ad una cena di famiglia, dove stavolta potrà anche sfoggiare un bellissimo abito che lascerà Manuel a bocca aperta.

Ma tutto filerà davvero liscio? In realtà, nel bel mezzo del pasto, Jana si renderà protagonista di un duro scontro con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…

La Promessa, trame: Jana mette al suo posto Lorenzo ma…

Eh sì: turbata dall’ennesimo discorso del capitano sui lavoratori e sul modo con i quali devono essere messi alle strette per svolgere meglio le loro mansioni, Jana non riuscirà a stare in silenzio e dirà a chiare lettere a Lorenzo che è soltanto un negriero. Un vero e proprio affronto, considerato pure il fatto che Gloria le aveva raccomandato di non discutere con un signore. Tuttavia, nonostante l’ira di Alonso e le scuse obbligate al De La Mata da parte di Manuel, Cruz a sorpresa non se la prenderà più di tanto con Jana.

Durante un confronto, la Ezquerdo dirà infatti a Manuel che Gloria le ha dato il suo benestare affinché Jana partecipi ad una festa dove potrà presentarsi, ufficialmente, a tutta la società nobiliare. Inutile dire che, anche stavolta, Cruz avrà un losco secondo fine…