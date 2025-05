Ayala dovrà andare via da La promessa? La richiesta di Alonso | Anticipazioni

La partenza improvvisa di Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) manderà completamente a monte i piani di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il conte farà fatica a nascondere il suo nervosismo, soprattutto quando Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) gli farà un’esplicita richiesta…

La Promessa, news: Margarita e i dubbi su Ignacio

Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, tutto partirà quando Margarita comincerà a rendersi conto del fatto che Ignacio sta facendo di tutto per accelerare le loro nozze. Turbata dall’atteggiamento insistente del proprio fidanzato, la vedova Lujan si confiderà sulla questione con la nipote Catalina (Carmen Asecas) – che a quel punto le dirà cosa davvero pensa del Conte – e prenderà in considerazione l’idea che voglia sposarla soltanto per entrare in possesso del 25% de La Promessa.

Turbata anche da alcune dichiarazioni di Petra Arcos (Marga Martinez), Margarita passerà in rassegna tutte le malefatte che Ignacio ha portato avanti nei riguardi della figlia Martina (Amparo Piñero), compreso rinchiuderla in un sanatorio, ed alla fine prenderà la difficile decisione di interrompere il fidanzamento con lui. Volontà che farà andare su tutte le furie lo stesso Ayala, che – neanche a dirlo – se la prenderà ancora con Martina e dirà a Margarita di essere pronto a farle del male qualora le nozze non dovessero avvenire…

La Promessa, trame: la partenza improvvisa di Margarita fa imbestialire Ignacio!

E così, dopo aver scritto una missiva per la cognata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nella quale le chiederà di prendersi cura di Martina come se fosse sua figlia, Margarita farà le valigie e lascerà La Promessa senza salutare nessuno.

Dopo aver appurato che la parente è partita per difendere Martina dalle grinfie di Ignacio, Cruz manterrà dunque il gioco e farà sapere a tutti i parenti che Margarita è dovuta partire in Canada per aiutare il figlio a risolvere un imprecisato problema.

Da un lato Martina inizierà dunque a chiedersi se Cruz le abbia nascosto qualcosa sulla repentina partenza dalla madre; dall’altro Ignacio vedrà scricchiolare all’improvviso il piano che aveva messo in piedi per estorcere ai Lujan il 25% de La Promessa. Un vero e proprio fallimento che Petra non mancherà di rammentargli, facendogli perdere ancora di più la pazienza ed aumentando il suo senso di frustrazione per non essere riuscito nel grande tranello.

La Promessa, spoiler: Alonso fa una richiesta ad Ayala

Ancora una volta, come facilmente prevedibile, Ignacio riverserà però la sua ira contro Martina poiché crederà erroneamente che sia stata lei a spingere Margarita ad andarsene all’improvviso senza nemmeno dargli una spiegazione; l’uomo mostrerà il suo disappunto anche a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), a cui dirà che non intende in alcun modo rassegnarsi e che sposerà Margarita nella data che avevano deciso.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, Ignacio dovrà risolvere un altro problema: nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Alonso dirà al conte di Ayala che non ha più nessun appoggio per restare a La Promessa, visto che era a tutti gli effetti soltanto un ospite di Margarita, e gli chiederà di andare via il prima possibile.

Per la seconda volta, Ayala verrà dunque messo alla porta dal marchese, ma stavolta non avrà alcun appiglio o alleato per trattenersi con la forza. Accetterà dunque di andarsene o metterà su un nuovo stratagemma per restare? Seguici su Instagram.