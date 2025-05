Curro de La promessa confesserà a Martina che è figlio di Alonso!

Una frase di troppo costringerà Curro de la Mata (Xavi Lock) a raccontare a Martina de Lujan (Amparo Pinero) la verità sulle sue origini. Un momento cruciale per la narrazione che si verificherà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Curro e il matrimonio combinato con Matilde

Tutto si verificherà quando Josè Juan (Jorge Pobes) si presenterà nella tenuta e pretenderà che Curro sposi Matilde (Victoria Lago) per ricompensare la sua famiglia in seguito alla morte del fratello Paco (Ivan Montes), avvenuta durante il campo di battaglia della guerra. Dato che in parte si sarà sempre sentito responsabile della triste fine di Paco, Curro si dirà disposto ad accettare tale volontà, soprattutto quando il “padre” Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) darà il suo consenso.

Tuttavia, questa decisione non troverà il beneplacito di Martina, che ancora prova dei sentimenti per Curro nonostante la decisione presa di comune accordo di essere semplicemente amici. Non a caso, la Lujan metterà il giovane De la Mata sull’avviso quando origlierà per caso un dialogo tra Josè Juan e Lorenzo dal quale sarà chiaro che il primo ha chiesto un’ingente somma di denaro al Capitano come risarcimento per far sì che le nozze vadano a buon fine.

La Promessa, trame: Matilde ha dei dubbi sulle nozze

Martina a quel punto svelerà tutto quanto a Curro ed insinuerà in lui il dubbio che Matilde possa essere arrivata a La Promessa proprio per sondare il terreno e consentire poi a Josè Juan di portare a termine il suo piano. In realtà l’innocenza di Matilde, che tutti quanti continueranno a chiamare “Julia“, sarà chiara quando anche lei scoprirà che cosa sta facendo il mancato cognato e deciderà di affrontarlo.

Ogni tentativo di respingere le nozze da parte di Matilde e Curro sarà però vano, tant’è che ad un certo punto De La Mata dichiarerà la resa e sembrerà rassegnarsi all’idea di sposarsi senza amore. Almeno finché, durante un dialogo con Martina, Curro si lascerà sfuggire che sta accettando l’imposizione di un uomo che non è nemmeno suo padre!

La Promessa, spoiler: Curro confessa a Martina che è figlio di Alonso!

Ovviamente, Martina chiederà a Curro che cosa intenda, ottenendo da lui la confessione sulle sue origini. Oltre a svelarle che Jana Exposito (Ana Garces) è sua sorella da parte di madre, Curro parlerà alla ragazza della relazione che c’è stata tra Dolores (Anai Gonzalez), una semplice domestica, e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) in persona. Attraverso tale racconto, Martina unirà tutti i tasselli del puzzle per comprendere che Curro è figlio dello zio Alonso e dunque… suo cugino!

Visibilmente scossa, Martina farà presente a Curro di avere bisogno di razionalizzare quanto le ha appena svelato. Il ragazzo le dirà però di mettere da parte quello che ha scoperto, dato il matrimonio tra Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) programmato per il giorno successivo. Evento apparentemente felice che non mancherà di riservare clamorose sorprese…