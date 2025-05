La Promessa: Jana se la prende con Manuel, ecco perché | Anticipazioni

L’amore non è bello se non è litigarello, anche quando si tratta di Jana Exposito (Ana Garcés) e Manuel de Lujan (Arturo García Sancho), i due protagonisti assoluti de La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, i due discuteranno infatti per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Manuel e la richiesta ai genitori

Tutto partirà quando Manuel vorrà fare il possibile affinché i genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) accettino in famiglia Jana, la donna che ama. Per questo, nel bel mezzo di un acceso scontro, Manuel esigerà che Cruz prepari una stanza per la Exposito, al fine di fare sì che possa iniziare a vivere nella zona nobile della tenuta e cominciare a comportarsi come la sua promessa sposa.

Visto che non vorrà affatto saperne di averla come nuora, esattamente come Alonso, Cruz si opporrà con forza alla richiesta di Manuel, che a quel punto passerà alle minacce: se Jana non verrà accolta andrà via dalla tenuta insieme a lei, rinunciando di fatto al suo ruolo di erede del marchesato di Lujan. Possibilità che Cruz non vorrà minimamente prendere in considerazione, tant’è che passerà subito all’azione…

La Promessa, trame: Cruz scoraggia Jana

Dato che Manuel non vorrà sentire ragioni, Cruz passerà al contrattacco, ma in che modo? Ve lo diciamo noi: andrà direttamente alla fonte del problema, ossia da Jana. A quel punto, la Ezquerdo farà alla “nuora” un discorso contorto e la porterà a pensare che, prima o poi, Manuel sentirà il peso della lontananza dai suoi cari, qualora dovesse lasciare la tenuta insieme a lei.

Dato che non era minimamente a conoscenza dell’idea di Manuel di lasciare La Promessa, né tanto meno della richiesta di farla vivere nella zona della tenuta, la Exposito si arrabbierà con il fidanzato. Per questo, dato che verrà messa di fronte al fatto compiuto, Jana costringerà Manuel a ritrattare con i suoi genitori e ad annunciare loro che non andrà da nessuna parte.

La Promessa, news: Jana e Manuel si chiariscono ma…

Divergenza che, fortunatamente, rientrerà in tempi brevi. Alla fine, Manuel e Jana riusciranno a chiarirsi e lui giurerà alla sua amata che non metterà più alle strette i genitori senza chiedere prima il suo consenso. Insomma, lo scontro creato appositamente da Cruz non sortirà gli effetti desiderati.

La dark lady si era infatti mossa nella speranza che il “colpo di testa” di Manuel facesse arrabbiare Jana più del dovuto. Come reagirà dunque quando capirà che la coppietta è più felice che mai? Occhio perché le mosse di Cruz non si fermeranno qui e Jana verrà messa più di una volta in difficoltà… Seguici su Instagram.