La Promessa anticipazioni: Martina e Petra unite contro Ayala

Mai sottovalutare due donne, soprattutto se ce l’hanno con te per diversi motivi. È questa la lezione che attende Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Il conte dovrà infatti fare i conti con un’inaspettata alleanza che si verrà a creare tra Martina de Lujan (Amparo Pinero) e la sua ex Petra Arcos (Marga Martinez)…

La Promessa, news: Ayala sul punto di strangolare Petra

La storyline prenderà il via quando Margarita (Cristina Fernandez) lascerà all’improvviso la tenuta e manderà a monte il suo matrimonio con Ignacio. Irritato per la fine della sua storia, soprattutto poiché senza le nozze non potrà entrare in possesso del 25% de La Promessa, il conte de Ayala sfogherà tutta la sua ira su Martina, che ad un certo punto lo accuserà di essersi avvelenato da solo con la cicuta soltanto per avere una scusa per rinchiuderla in manicomio.

Rimasto senza alleati, con Alonso (Manuel Regueiro) che lo inviterà ad andare via quanto prima perché ormai è un ospite sgradito, Ignacio se la prenderà anche con Petra, al settimo cielo per la sua imminente “caduta”.

E infatti un confronto tra i due ex, durante il quale la Arcos recriminerà ad Ayala di non aver rispettato nemmeno la memoria del defunto figlio Feliciano (Marcos Regueiro), rischierà di trasformarsi in tragedia: come vi abbiamo già anticipato, Ignacio tenterà di strangolare Petra…

La Promessa, spoiler: Martina e Petra unite contro Ayala

A bloccare sul nascere la pericolosa situazione venutasi a creare sarà l’arrivo improvviso di Martina. Anche se Petra tenterà di minimizzare su quanto accaduto, la giovane Lujan non si lascerà “intortare” e chiederà spiegazioni alla Arcos sull’evidente litigio con Ignacio. A sorpresa, Petra sceglierà dunque di essere del tutto sincera con Martina e gli rivelerà che in passato ha avuto una relazione con il conte, dalla quale è nato Feliciano.

Per questo, dopo aver sottolineato di essere disposta a tutto pur di vedere l’odiato Ignacio lontano da La Promessa, Petra non esiterà a fare fronte comune con Martina. Le due inaspettate alleate daranno quindi il via ad una vera e propria macchinazione per far perdere la pazienza ad Ayala e costringerlo, così, ad andare via…

La Promessa, trame: le prime mosse di Martina e Petra contro Ignacio

Ma in cosa consisterà tale piano? Come prima cosa, Petra fingerà di fare ammenda con Ignacio e gli dirà che, molto probabilmente, è stata lei con le sue chiacchiere a mettergli nuovamente contro Martina. Conscia di ciò che ha fatto la Arcos, la Lujan farà poi credere ad Ayala di avere ricevuto una lettera dalla madre Margarita, ma rifiuterà di fargliela vedere per procurargli un evidente fastidio di fronte a tutti i suoi parenti.

Come se non bastasse, approfittando del fatto che Pelayo (Michel Tejerina) e Catalina (Carmen Asecas) hanno finalmente scelto una data per il loro matrimonio, Martina non perderà occasione per provocare Ignacio e gli domanderà se dalle sue tante avventure possa essere nato un figlio.

Un chiaro riferimento a Feliciano che Ayala farà finta di non capire, tant’è che dirà a Martina che non deve permettersi di toccare la sua integrità. Ma fino a quando l’uomo potrà tollerare le insinuazioni di Martina senza battere più di tanto ciglio? Seguici su Instagram.