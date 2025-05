La Promessa: arriva Padre Samuel (Daniel Schröder), ecco chi è | Anticipazioni

Uno strano quanto avvenente sacerdote sta per fare il suo ingresso nelle puntate italiane de La Promessa. Tra qualche settimana, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di Padre Samuel (Daniel Schröder), che – con un furbo escamotage – riuscirà a farsi ospitare da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nella tenuta…

La Promessa, news: Padre Samuel si presenta alla tenuta

Vi anticipiamo sin da subito che Padre Samuel è il sacerdote che ha accettato di sposare in gran segreto Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Samuel si tirerà indietro non appena scoprirà la vera identità del marchesino e, per non celebrare il matrimonio, accetterà una grossa donazione da parte di Cruz.

Settimane dopo tale evento, quando ormai avrà risistemato il tetto della chiesa alla quale è stato assegnato, Samuel avrà però bisogno di altro denaro per ristrutturare ancora la canonica. Proprio per questo, il giovane prelato sceglierà di andare a La Promessa per chiedere una “generosa donazione” a Cruz.

Seppur visibilmente seccata, la Ezquerdo non avrà altra scelta se non quella di rispondere sì alla richiesta di Samuel, che per giunta verrà invitato da Alonso (Manuel Regueiro) a trattenersi nella tenuta…

La Promessa, spoiler: Samuel ospite in un alloggio della servitù

In tal senso, Samuel dirà che i lavori da fare nella chiesa sono abbastanza urgenti, in primis perché non dispone nemmeno di una camera nella quale dormire. Il sacerdote accetterà dunque di buon grado l’invito a trattenersi in uno degli alloggi della servitù. Tuttavia, la sua presenza in loco finirà però per far porre più di una domanda a Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero).

Dati i modi poco convenzionali dell’ospite, le due cuoche cominceranno infatti a domandarsi se Samuel sia davvero un sacerdote. Non a caso, chiederanno a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) di investigare e, nel caso, di recarsi in curia per appurare la sua identità. Grazie alla sua nuova sistemazione, Samuel avrà poi modo di confrontarsi con Jana sul mancato matrimonio con Manuel…

La Promessa, trame: Samuel catalizza le attenzioni di…

Nello specifico, Samuel farà presente a Jana che Cruz avrebbe potuto fare annullare le nozze, qualora avessero avuto luogo. A chiare lettere, il sacerdote dirà quindi alla Exposito che il giovane Lujan non avrebbe dovuto nascondergli il suo ruolo di marchesino. Comunque, il prete dirà a Jana di aver capito quanto fosse vero il suo amore per Manuel e confiderà nel fatto che, presto o tardi, riusciranno a diventare marito e moglie.

In ogni caso, vi possiamo dire sin da ora che Padre Samuel resterà a lungo nelle vicende de La Promessa, tant'è che è ancora presente in Spagna (avanti, rispetto alla programmazione italiana, di circa cento episodi). L'uomo attirerà infatti fin da subito le attenzioni di Maria Fernandez (Sara Molina), sempre più lontana dal suo amato Salvador Romea (Mario Garcia), ormai trasferitosi in un'altra tenuta…