La Promessa: Ayala tenta di strangolare Petra! | Anticipazioni

Pericolo in vista per Petra Arcos (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Uno scontro piuttosto acceso con l’ex amante Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) rischierà infatti di trasformarsi in una vera e propria trappola potenzialmente mortale per la governante. Fortunatamente, qualcuno interverrà però in favore della donna…

La Promessa, news: Ayala e l’improvvisa partenza di Margarita

Le cose inizieranno a mettersi male per Ayala nel momento in cui Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) lascerà all’improvviso La Promessa mandando di fatto a monte il matrimonio con lui. A quel punto, visto che senza le nozze non potrà entrare in possesso del 25% della tenuta, Ignacio sarà sempre più nervoso e comincerà a riversare la sua ira contro la giovane Martina (Amparo Piñero), che considererà responsabile della partenza della fidanzata.

Fatto sta che il nervosismo di Ayala aumenterà a dismisura quando Alonso (Manuel Regueiro) gli farà presente che non più gradito nella residenza e lo inviterà caldamente ad andarsene. “Comando” che il conte non vorrà proprio eseguire, tant’è che ricatteràLorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) affinché lo aiuti a trattenersi. Anche questo escamotage si rivelerà però del tutto controproducente e l’imminente addio di Ignacio sembrerà ormai cosa fatta…

La Promessa, spoiler: Ayala tenta di strangolare Petra!

Dato che ce l’avrà a morte con Ignacio, reo di essersi approfittato della morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo) per farla passare dalla sua parte e portare a termine i suoi loschi piani, Petra non mancherà di manifestargli la propria felicità per come si saranno evoluti i fatti a suo sfavore. Tuttavia, con il passare dei giorni, la Arcos dovrà fare i conti anche con lato più pericoloso del conte di Ayala.

Vi anticipiamo che, una sera, Ignacio perderà definitivamente la pazienza di fronte agli sfottò di Petra e, senza esitare, comincerà a strangolarla dando l’impressione di volerla uccidere. Un vero e proprio tentato omicidio che verrà sedato dall’arrivo improvviso in biblioteca di Martina, la quale costringerà Ayala a fermarsi. In ogni caso, anche se i due minimizzeranno quanto accaduto, la scena appena vista farà porre qualche domanda a Martina, che deciderà così di interrogare Petra…

La Promessa, trame: la confessione di Petra a Martina

Eh sì: certa che Petra non sopporti Ignacio, Martina affronterà la governante e le domanderà apertamente che cosa la lega al conte e per quale motivo lo odia così tanto, esattamente come lei. Inaspettatamente, la Arcos sceglierà di essere totalmente sincera con la giovane Lujan e le parlerà della sua relazione segreta passata con Ignacio, grazie alla quale è diventata madre del defunto Feliciano.

Un risvolto della storia che Martina non aveva minimamente messo in conto, ma che la metterà a sorpresa in una posizione di vantaggio rispetto all'odiato Ignacio. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi per capire come la Lujan deciderà di muoversi contro Ayala grazie all'importantissima informazione appresa da Petra…