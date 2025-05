La Promessa: Jana dovrà cambiare le sue abitudini, ecco perché | Anticipazioni

Un grosso cambiamento è in arrivo per Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Per via del grande amore che sente per Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), la domestica deciderà infatti di dire addio alla sua vecchia vita e si preparerà a trasferirsi nella zona nobile della tenuta in attesa di convolare a nozze…

La Promessa, news: la proposta di Cruz e Alonso

Come già anticipato, la storyline partirà nel momento in cui Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) decideranno di scendere a patti con Manuel, disposto a tutto pur di coronare il suo sogno d’amore con Jana, persino a rinunciare al ruolo di marchesino.

Da un lato Manuel dirà ai genitori di essere disposto ad assumersi tutte le sue responsabilità di erede del marchesato, rinunciando anche al suo sogno di volare, soltanto se gli daranno il permesso di sposare Jana. Dall’altro Alonso e Cruz capiranno che non hanno altra opzione possibile se non quella di cedere alla richiesta del figlio, ragione per la quale proporranno alla Exposito di smettere di essere una domestica e di trasferirsi nella zona nobiliare de La Promessa come un membro della famiglia.

La Promessa, trame: Jana e Manuel ai ferri corti

Neanche a dirlo, tale proposta spiazzerà tantissimo Jana, che deciderà di prendersi del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Ovviamente, la risposta potenzialmente negativa della ragazza stupirà tantissimo Alonso e Cruz. Approfittando della situazione venutasi a creare, i marchesi sproneranno dunque Manuel a ragionare seriamente sul suo proposito di sposare la Exposito, incapace a loro dire di adattarsi al suo stile di vita nobiliare.

Tali parole daranno il via ad una vera e propria crisi tra i protagonisti principali della telenovela. Nel bel mezzo di un litigio, Manuel ricorderà infatti a Jana di aver sempre saputo che, un giorno, avrebbe ereditato da Alonso il ruolo di marchese di Lujan, ragione per la quale non saprà spiegarsi perché lei non abbia accettato immediatamente di vivere a La Promessa come la sua legittima fidanzata.

Sarà un discorso capace di colpire tantissimo Jana, la quale specificherà a Manuel che non è semplice per lei, di punto in bianco, rinunciare alla vita umile che ha sempre avuto.

La Promessa, spoiler: Jana accetta di vivere a La Promessa, ecco perché

Fortunatamente, a riportare la pace ci penserà Curro de la Mata (Xavi Lock). Durante un dialogo, il ragazzo svelerà alla sorella che Manuel ha venduto il suo aereo non soltanto per procurarsi i soldi per scagionare Romulo Baeza (Joaquin Climent), ma anche per dimostrare a Cruz che era disposto a rinunciare al mondo dell’aviazione pur di sposarla senza nessun tipo di opposizione.

Sorpresa dal particolare che Manuel non le aveva rivelato, Jana avrà dunque modo di ragionare meglio sulla proposta che gli hanno fatto Alonso e Cruz. Nel giro di pochi minuti, la Exposito comprenderà così che è arrivato il suo turno di fare un passo avanti e concreto verso Manuel e gli comunicherà che intende andare a vivere a La Promessa come sua promessa sposa e futura marchesa di Lujan.

Decisione che, di fatto, cambierà all’improvviso la sua vita, visto che dovrà allontanarsi fin da subito dai suoi colleghi domestici. E questo la farà soffrire tantissimo… Seguici su Instagram.