La Promessa: Martina e la scoperta su Catalina | Anticipazioni

La grande bugia raccontata a tutti quanti da Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e da Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) comincerà a scricchiolare nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Per via di una conversazione che origlierà per caso, Martina (Amparo Pinero) scoprirà infatti che il padre del bambino della cugina non è Pelayo… Ma come reagirà? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Pelayo e i dubbi sul rapporto con Catalina

Nei nostri precedenti post, vi abbiamo anticipato che Pelayo accetterà di farsi carico del bimbo che Catalina aspetta soltanto quando, da ubriaco, finirà per rivelare a tutti i Lujan la gravidanza della donna. A quel punto, ignari del fatto che il padre del bambino è in realtà il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) faranno presente ai fidanzati che è necessario arginare l’eventuale scandalo e imporranno ai due di sposarsi il prima possibile.

Tutto ciò farà entrare ancora più in confusione Pelayo, il quale farà presente al maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), l’unico a conoscenza della verità, che non sa ancora se riuscirà ad accettare il bimbo che Catalina aspetta (anche se confiderà nell’ipotesi che gli vorrà bene appena lo avrà tra le sue braccia).

La Promessa, spoiler: Martina scopre che Pelayo non è il padre del bambino di Catalina

Ovviamente, Pelayo terrà inizialmente per sé tali perplessità sulla gravidanza di Catalina, finché non esploderà nel corso di un litigio e la lascerà spiazzata. Tra i due promessi sposi si verrà dunque a creare un grosso litigio, che verrà origliato da Martina. Così facendo, quest’ultima capirà che il Conte di Anil non è il padre del nascituro.

Non a caso, qualche ora dopo la scoperta, Martina cercherà di parlare con Catalina della questione, ma non farà altro che andare incontro all’ira della cugina, la quale sottolineerà che ha origliato male ciò che ha detto con Pelayo.

Tuttavia, il nervosismo di Catalina durerà poco, tant’è che alla fine sarà davvero sincera con Martina e le parlerà del suo travagliato flirt con Adriano, che descriverà come l’uomo che è riuscita a ridarle il sorriso durante il periodo trascorso nell’hangar.

La Promessa, trame: il sospetto di Catalina su Pelayo

Martina ascolterà quindi Catalina senza giudicarla e sarà incuriosita dalla figura di Adriano, che non ha conosciuto perché nel periodo della liaison era rinchiusa in manicomio per via dei loschi piani di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Ad ogni modo, il confronto con Martina farà da apripista anche ad un grande dubbio di Catalina, sempre più colpita da veri e propri malesseri che sfoceranno anche in rovinosi svenimenti.

Dato che Pelayo le dirà a chiare lettere di non avere ancora accettato del tutto il bimbo che aspetta, Catalina inizierà a pensare che il fidanzato le stia procurando i suoi malori nella speranza di farla abortire. Accusa che Gomez de la Serna rispedirà alla mittente, sottolineando che non potrebbe mai farle del male perché la ama. Ma Catalina continuerà a fidarsi di lui? Seguici su Instagram.