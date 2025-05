La Promessa: Martina insinua a Curro un dubbio su Matilde, ecco quale | Anticipazioni

Nelle prossime settimane, a La Promessa, Curro de la Mata (Xavi Lock) rischierà di dover sposare una donna che non ama. Una storyline che nel giro di poco tempo coinvolgerà diversi personaggi, a partire da Martina de Lujan (Amparo Pinero), la ex storica del giovanissimo fratello di Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, news: Josè Juan e la pretesa a Curro

La faccenda si delineerà quando si presenterà alla tenuta Josè Juan Garcia (Jorge Pobes), il fratello di Paco (Ivan Montes), il soldato morto al fronte e commilitone di Curro e di Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Cognato di Matilde (Victoria Lago), la ragazza che si è introdotta a La Promessa con la falsa identità di Julia Valdes, Josè Juan farà fin da subito presente a Curro che ha un conto in sospeso con lui perché lo considera responsabile della morte di Paco.

Incurante del clima teso e pericoloso che si respirava in guerra, Garcia troverà infatti il modo di parlare con Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) ed esigerà che costringa Curro a contrarre matrimonio con Matilde per ripagare la sua famiglia del torto che ha ingiustamente subito per la triste fine di Paco. Richiesta che il Capitano deciderà di accettare…

La Promessa, trame: Curro e Matilde presto sposi?

Appena gli verrà comunicata la decisione, Curro cercherà di opporsi al matrimonio con Matilde, che considera assurdo. Ma Josè Juan non vorrà sentire ragioni, nemmeno quando Manuel proverà a fargli cambiare idea. Durante la conversazione, Garcia dirà che Paco si sarebbe potuto salvare, se Curro non si fosse addormentato durante il turno di guardia. Per questo, pretenderà almeno che Matilde venga ricompensata, visto che non ha nemmeno una tomba su cui piangere il suo amato.

In tal senso, c’è da dire che anche Matilde darà l’impressione di non essere al settimo cielo per il matrimonio imposto da Josè Juan, o almeno è ciò che farà intendere la ragazza ogni volta che affronterà la questione con Curro. Un atteggiamento che però genererà delle perplessità in Martina…

La Promessa, spoiler: Martina insinua un dubbio in Curro

Possiamo infatti anticiparvi che Martina inizierà a ripensare al comportamento di Matilde fin dal suo arrivo a La Promessa, cominciando a sospettare che la nuova arrivata abbia usato la scusa dell’orecchino perso per entrare nella tenuta e avvicinarsi a Curro. In pratica, Martina dirà a De La Mata che “Julia” potrebbe essere stata mandata da Josè Juan per conquistare la sua fiducia.

Un sospetto che Curro non escluderà del tutto, dato che Matilde è sempre stata dolce e gentile con lui. Ma fino a che punto sarà vicino alla verità? Occhio perché, grazie alla pista che gli fornirà Martina, il giovane inizierà ad osservare con attenzione ogni mossa della Valdes e, di conseguenza, di Josè Juan… Seguici su Instagram.