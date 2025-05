Tempesta d’amore: tornano GERRY e JOSIE! Ecco cosa li attende… | Anticipazioni italiane

Una bellissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap faranno infatti ritorno due personaggi amatissimi da poco usciti di scena. E l’occasione sarà di quelle davvero speciali… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Josie tornano per il matrimonio di Yvonne e Erik

Un evento attesissimo è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore: tra pochi giorni andrà in scena il matrimonio di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Erik Vogt (Sven Waasner), una delle coppie più amate degli ultimi anni. E, inutile dirlo, una simile occasione porterà al Fürstenhof tutte le persone più care ai promessi sposini…

Tra gli invitati alle nozze non potranno infatti mancare Josie (Lena Conzendorf) e Gerry (Johannes Huth), rispettivamente la figlia della coppia ed il migliore amico dello sposo. Entusiasti all’idea di partecipare all’unione dei loro amati, la prossima settimana questi due personaggi faranno dunque ritorno all’hotel a cinque stelle. La situazione che troveranno, però, sarà molto diversa da quella attesa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne fa una proposta di matrimonio a Erik

Eh sì, perché ad un passo dalle nozze un drammatico incidente sconvolgerà le vite di Yvonne ed Erik, rischiando di far saltare non solo il matrimonio ma anche la relazione tra i due: convinta che il suo tumore sia tornato, la donna “sfogherà” la sua angoscia facendo l’amore con il suo ex, Christoph (Dieter Bach). E a quel punto tutto cambierà!

Quando la verità verrà fuori, tra Erik e Yvonne scoppierà infatti una gravissima crisi che rischierà di avere conseguenze drammatiche. E proprio Josie e Gerry giocheranno un ruolo fondamentale per mediare tra i due promessi sposi…

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d'amore per l'attesissimo ritorno di questi due personaggi storici!