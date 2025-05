Tradimento: anche Tolga finisce in carcere! Ecco perché | Anticipazioni

Un soggiorno gratis in carcere non si nega a nessuno, nemmeno a Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). È ciò che accadrà al figlio di Oltan (Cem Bender) nel corso delle puntate di Tradimento in onda tra qualche settimana. Un evento che sarà collegato alla sfortunata gravidanza di Selin (Burcu Söyler)…

Tradimento, news: Selin perde il bambino ma…

La storyline partirà quando Selin perderà all’improvviso la bambina che aspetta da Tolga (fuori Turchia per un viaggio di lavoro). Dato che temerà che Tolga possa ritornare immediatamente tra le braccia di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e farà indispettire così Mualla (Nursel Köse), Oltan dirà a Selin e Serra (İrem Tuncer) che il parente non deve sapere nulla dell’aborto.

Puntando sul fatto che il figlio non ha intimità con la moglie, Oltan suggerirà a Selin di portare avanti una finta gravidanza. Per convincerla, Kaşifoğlu prometterà alla nuora che al tempo opportuno la farà partire in America, nazione dalla quale tornerà con una bambina che farà passare come il frutto del suo matrimonio con Tolga.

Aiutata dalla sorella Serra, Selin inizierà dunque a mentire al consorte ed indosserà una pancia finta per non destare in lui alcun tipo di sospetto. Inoltre, la ragazza si sottoporrà anche ad una finta visita medica di fronte a Tolga, con una ragazza pagata da Oltan che si fingerà una dottoressa e farà sentire a Kaşifoğlu il finto battito della piccolina…

Tradimento, trame: Tolga scopre che Selin sta mentendo!

In ogni caso, la menzogna non durerà a lungo: una sera, Tolga tornerà a casa prima del previsto, proprio mentre Selin si starà facendo una doccia. La donna avrà dimenticato sul letto la pancia finta, che verrà immediatamente notata dal Kaşifoğlu. Quest’ultimo intuirà l’inganno e se la prenderà con la consorte.

Tra i due coniugi avrà luogo dunque un forte litigio, durante il quale Selin confesserà a Tolga di aver portato avanti la messinscena su consiglio di Oltan. La tensione si farà dunque sempre più accesa e, nel bel mezzo del litigio, Selin perderà l’equilibrio e ruzzolerà giù per le scale, ragione per cui si renderà necessario il ricovero in ospedale (dove le diagnosticheranno una commozione cerebrale)…

Tradimento, spoiler: Tolga in carcere!

La scena verrà vista in parte da Serra, che senza esitare contatterà la polizia ed accuserà Tolga di avere spinto la sorella giù dalle scale. Kaşifoğlu verrà quindi arrestato e dovrà trascorrere del tempo in carcere perché, al suo risveglio, Selin non ricorderà l’esatta dinamica dell’incidente e non potrà scagionarlo.

Oltan si adopererà fin dal primo minuto pur di garantire la libertà al figlio, che invece ce l’avrà con lui per aver messo in piedi la grande bugia sulla gravidanza interrotta di Selin. Quest’ultima spiegherà invece a Serra che davvero non ricorda come siano andate le cose, anche se Tolga sarà convinto del contrario. Un vero e proprio problema da risolvere per il giovane imprenditore, che nel frattempo riceverà in carcere l’inaspettata visita di Oylum… Seguici su Instagram.