Tradimento, anticipazioni 25 maggio: Sezai indaga su Ipek

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 25 maggio 2025

Da Sezai arriva Neva, l’ex babysitter di Ipek, che affronta Azra nel tentativo di riavere indietro l’automobile. Azra, tuttavia, le comunica di averla venduta, sapendo che Ipek non potrà reagire né rivelarlo al padre. Proprio quando Ipek esplode di rabbia e inizia a battere i pugni contro la porta, sopraggiunge Yesim. Riconoscendo la ragazza, tenta invano di calmarla per poter entrare in casa. Nel frattempo, Nazan chiede a Mualla perché si oppone all’idea di staccare i macchinari che tengono ancora in vita Behram, nonostante i medici lo abbiano dichiarato senza speranza.

Più tardi, Nazan e Oylum trascorrono una piacevole serata al ristorante. Nazan confida a Oylum quanto le manchi Guzide, mentre Oylum ammette di non essere sicura dei suoi sentimenti per Tolga. Le due esagerano con l’alcol e tornano a casa ubriache, dove Mualla le accoglie con evidente fastidio. Kahraman è invece divertito e scherza con loro. Guzide, intanto, litiga con Sezai e gli restituisce la collana con il ciondolo a forma di stella di Sirio. Sezai prova a farle cambiare idea su Ipek, ma Guzide si rifiuta di ascoltarlo.

Poco dopo, Sezai scopre che sua figlia ha donato un milione di lire a una fondazione benefica; capisce così che deve aver ottenuto quella cifra vendendo alcuni appartamenti ad Avanos. Questo lo porta a sospettare ulteriormente di Ipek, soprattutto riguardo alla seconda auto, e decide di indagare. Nel frattempo, Ipek acquista una villa enorme riempiendola di borse e scarpe. Spiega a Serra che userà la casa solo come deposito per le sue cose, dicendo che continuerà a vivere con suo padre.

Tolga esce finalmente di prigione e subito rientrato a casa chiama Oylum per proporle un incontro. Purtroppo Selin ascolta la conversazione e tra i due coniugi scoppia un acceso litigio. Serra interviene nella discussione, continuando ad accusare Tolga di aver spinto sua sorella giù per le scale. Alla fine, Oylum rivela alla madre che Tolga è in realtà il padre di Can. Guzide reagisce con fermezza, dicendo alla figlia che la sua storia con lui deve arrivare al capolinea…