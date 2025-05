Tradimento: Behram, ecco chi è il mandante dell’attentato! | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di Tradimento si arriverà lentamente alla conclusione del grande giallo che ha aperto la seconda stagione della dizi turca. I telespettatori avranno infatti modo di apprendere chi è il mandante dell’attentato che è costato la vita a Behram Dicleli (Aras Aydın). Se non volete aspettare oltre, ve lo anticipiamo noi in questo post…

Tradimento, news: la scoperta “choc” di Kahraman

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) avrà in mano un video nel quale si vede Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) dare del denaro al sicario che ha sparato a Behram. Incredulo di fronte a quelle immagini e non volendo nemmeno pensare all’ipotesi che la donna della quale si è innamorato abbia voluto fare volutamente del male al cugino, Kahraman preferirà non dire nulla alla zia Mualla Dicleli (Nursel Köse) finché non avrà la completa certezza del coinvolgimento di Oylum.

Dopo essersi confrontato con Nazan Tokluca (Meltem Baytok), certa come lui che ci sia sotto dell’altro, Kahraman porterà avanti delle investigazioni parallele, ma al tempo stesso cercherà di allontanarsi da Oylum (con cui sarà scattato nel frattempo anche un bacio). Tuttavia, tale particolare non resterà nascosto a lungo a Mualla, che a quel punto darà sfogo a tutta la sua ira…

Tradimento, trame: Mualla su tutte le furie!

Appena il detective ingaggiato le mostrerà il video che sembrerà incastrare Oylum e che Kahraman le ha nascosto, Mualla andrà infatti su tutte le furie e, per l’ennesima volta, priverà la Yenersoy del piccolo Can e la farà rinchiudere in una casa di sua proprietà. Utilizzando la forza, la Dicleli vorrà infatti costringerà la nuora a confessare e le giurerà che passerà il resto della sua vita rinchiusa in quella camera, esattamente come ha costretto Behram a stare inerme su un letto – ed attaccato ad una macchina – quando ha ingaggiato un sicario per farlo fuori.

Raggiunta da Kahraman e Nazan, intenti a bloccare la furia di Mualla, Oylum avrà dunque la possibilità di vedere il video. Escamotage narrativo che aggiungerà un ulteriore tassello al giallo: la Yenersoy dirà di avere incontrato l’uomo per conto del fratello Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), che le ha chiesto di consegnargli dei soldi per pagare un debito.

Tradimento, spoiler: ecco chi è il mandante dell’attentato a Behram

Possiamo però anticiparvi che Ozan sarà stato incastrato a sua volta dalla moglie Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman). Ebbene sì, quest’ultima risulterà essere la mandante dell’attentato a Behram, “colpevole” di aver scoperto la sua tresca con un cliente dell’albergo portata avanti per nascondere il furto di una collana di contrabbando rubata ad Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) e sostituita con una falsa. Sarà stata Zelis a mandare infatti il messaggio ad Oylum dal cellulare di Ozan, al fine di incastrare la cognata per l’omicidio del marito.

Un piano goffo, per niente riuscito, che avrà portato pian piano Zeliş a commettere più di un passo falso, incrinando tra l’altro ancora di più il suo matrimonio con Ozan. Peccato però che, nel bel mezzo di tutte queste scoperte, la Gülsoy avrà fatto perdere le sue tracce, chiedendo ad Ozan il divorzio.

Tale particolare farà scattare una ricerca di Mualla, disposta a tutto pur di trovare chi ha voluto l’omicidio del suo adorato Behram. E vi diciamo sin da ora che Zeliş sarà vicinissima a lei, visto che la madre İlknur (Özlem Tokasla), ignara del suo coinvolgimento, la starà nascondendo proprio in casa Dicleli… Seguici su Instagram.